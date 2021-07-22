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Налоговики предупреждают: приобретая автомобиль, следует проверить документ на blank.bisc.by

Налоговики предупредили покупателей авто, которые оформляют сделку счет-справкой

Фото: из открытого доступа

Управление оперативных мероприятий Министерства по налогам и сборам РБ предупредило покупателей автомобилей, которые хотят оформить сделку счетом-справкой: приобретая автомобиль, следует проверить документ на blank.bisc.by.

Рекомендуется отказаться от сделки, если счет-справка приобреталась либо оформляется от имени следующих юридических лиц:

– ООО "ОстАвтоШин";

– ООО "Счетман".

Как отмечают налоговики, эти субъекты фактически не занимаются продажей автомобилей, а лишь приобретают бланки счетов-справок. От их имени на территории всей страны неустановленные (пока) лица оформляют "липу".

Четыре тысячи бланков счет-справок, полученных ООО "ОстАвтоШин" давно аннулированы. Вот данные этих бланков:

- серия РХ №0350368-0350467;
- серия РХ №0350483-0350882;
- серия РХ №0353151-0353650;
- серия РХ №0356651-0357150;
- серия РХ №0359651-0360150;
- серия РХ №0364151-0364650;
- серия РХ №0366151-0366650;
- серия РХ №0369651-0370150;
- серия РХ №0378151-0378650.

Налоговики прокомментировали:

"Если у вас справка из этих партий, могут возникнуть проблемы с постановкой автомобиля на учет. Это как минимум. Над упомянутыми выше субъектами мы работаем совместно с правоохранительными органами г. Минска и Брестской области. По фактам мошеннических действий при оформлении сделок от имени ООО "ОстАвтоШин" уже возбуждено два уголовных дела. При наличии информации о лицах, оформляющих счет-справки от имени упомянутых СПД, сообщайте в контакт-центр МНС по короткому номеру 189 (для управления оперативных мероприятий) или на электронный адрес [email protected]".
abw.by
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