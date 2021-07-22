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Подписан декрет о передаче президентских функций, касающихся приватизации госсобственности

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Декрет №4 о перераспределении властных полномочий, сообщила пресс-служба президента в четверг "Часть президентских функций, касающихся приватизации государственной собственности, передается правительству и местным органам власти", - говорится в сообщении.

"Документом вносятся корректировки в декрет №3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь". Таким образом, функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству. Если акции указанных ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц - облисполкомам и Минскому горисполкому", - отмечается в сообщении. Его цитирует Интерфакс-Запад 
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