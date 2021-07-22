Лукашенко недоволен: «Индивидуальные предприниматели – кто они?»

ЛФрагмент видео встречи опубликован Telegram-каналом «Пул Первого».





фото носит иллюстративный характер





«Обсудим предложения правительства по регулированию базовых форм предпринимательской деятельности. Индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Это мое жесточайшее требование, я от правительства не отстану, пока мы не выработаем систему. Пожалуйста, индивидуальные предприниматели – кто они? Чем они будут заниматься? Какие налоги они будут платить?» – сказал Лукашенко.





Лукашенко призвал не душить инициативу людей, которые хотят зарабатывать, занимаясь ремесленничеством.





«Талантливый человек, он пишет картины, плетет, как я говорю, корзины, делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать, и в том плане послаблением налогового законодательства, чтоб люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством», – заявил он.





При этом Лукашенко недоволен большим количеством ИП в стране и требует навести порядок.





«У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет, а будет 12 миллионов индивидуальных предпринимателей. Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели, от журналистов (примеров море) до чиновников. Поэтому здесь нужно навести порядок», – заявил Лукашенко.