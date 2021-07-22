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Республиканский пункт хранения радиоактивных отходов необходимо построить к 2030 г.

Для комплексного решения вопросов по обращению с радиоактивными отходами к 2030 году потребуется строительство в Беларуси республиканского пункта их хранения.

Об этом по итогам совещания у Главы государства заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Минэнерго Официальный».

Сооружение такого пункта позволит хранить радиоактивные отходы как от АЭС, так и от других производителей. В. Каранкевич отметил, что для строительства объекта изучат и используют лучшие мировые технологии.

Что касается расположения пункта, то определение места потребует комплексной работы. Ее будет проводить новый департамент, который планируется создать в Министерстве энергетики. Привлекут и ученых Национальной академии наук Беларуси.
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