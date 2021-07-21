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Аншлюс нечаянно нагрянет?

Электронная валюта с Россией и переход на российский аналог SWIFT - новый сценарий "союзного государства"?

Аншлюс нечаянно нагрянет?
В интернете появился Аналитический доклад «Союзное государство Беларуси и России: результаты для граждан и перспективы». Презентация доклада состоялась 14 июля. Выдержки из него опубликовала Российская Газета.

Как пишет Инфобанк, доклад подготовлен как белорусскими, так и российскими специалистами:

 

Что же интересного в этом докладе? Нас как всегда интересует тема финансов. В этом докладе финансовой тематике уделено достаточно много внимания.

И рассказывается про тесные финансовые связи между Россией и Беларусью.

"...По расчетам белорусских и российских экономистов, кооперация с Россией формирует более 50% ВВП Беларуси, отказ от Союзного государства приведет к одномоментному падению ВВП Беларуси на 25%.
 
Инвестиции из России в реальный сектор экономики Беларуси (без банков) в 2020 г. составили 3,5 млрд долл. (41% от общего объема инвестиций в страну). Инвестиции из Беларуси в Россию составили 3,2 млрд долл. (66% от общего объема).
 
25% активов банковского сектора Республики Беларусь обеспечены российским капиталом.

По данным Минфина Беларуси, в 2021 г. на Россию приходится 57% внешнего госдолга Беларуси (10,7 млрд долл.), на Китай – 17% (3,2 млрд долл.), на западных кредиторов – 15% (2,9 млрд долл.).

В кризисном 2020 г. кредитная поддержка России способствовала сохранению в Беларуси социально-экономической стабильности на фоне снижения поступлений от основных кредиторов. 

В 2020 г. привлечены внешние государственные займы на сумму 3,1 млрд долл. (в 2019 г. – 1,6 млрд долл.), в том числе от размещения облигаций на внешних финансовых рынках – 1,4 млрд долл. 

Кредиторами выступили Правительство РФ, банки России и ЕФСР – 1,5 млрд долл. (в 2019 г. – 0,7 млрд долл.), Экспортно-импортный банк Китая – 0,1 млрд долл. (в 2019 г. –– 0,7 млрд. долл.) Европейские банки - 0,1 млрд. долл.…"

Настораживает то, что рассказ про финансы начинается с предупреждения о падении ВВП Беларуси на целых 25% в случае отказа от "союзного государства".
 
Далее идут рекомендации, что надо сделать в дальнейшем, чтобы все было не просто хорошо, а прекрасно:

"...Поступательно усиливать государственный контроль над финансовой сферой и запустить внутриевразийский инвестиционный цикл для восстановления промышленного потенциала региона и предотвращения финансовой дестабилизации..."

То есть авторы доклада в данный момент считают, что государственный контроль над финансовой сферой недостаточен? И идет финансовая дестабилизация в Беларуси?

Следующая рекомендация относится к криптовалютам: "... Выработать единые подходы к цифровым финансовым коммуникациям и криптовалютам. Создать единую законодательную базу в рамках Союзного государства по регулированию криптовалют. 

Не допустить возникновения конкурирующих виртуальных криптовалютных проектов в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Рассогласованность действий в данной сфере может привести к глубоким финансовым противоречиям и распаду общего финансового пространства."

Как мы понимаем, авторы хотят иметь единую криптовалюту в "союзном государстве", ибо может развалиться "общее финансовое пространство". Непонятно, что имеют ввиду авторы под этим термином. Пока еще у Беларуси и России две разные банковские системы, две разные валюты, свои биржи, страховые компании, даже требования к банкам разные.

"Общее финансовое пространство" еще не построено, что бы его разваливать.

Следующая рекомендация касается как раз таки действий направленных на объединение финансовых систем России и Беларуси:

"...Ускорить подключение белорусских организаций к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС — аналог сервиса международных расчетов SWIFT) и расширить использование системы в расчетах банков, что особенно актуально в свете западных санкций и давления США на международную финансовую систему..."

Далее идут рассуждения о том, что надо ввести общую электронную валюту как первый шаг к общей валюте: "... Внедрить единую систему безналичных операций и расчетов (на основе системы безналичных платежей «Мир»).

Установить «минимальный стандарт платежной безопасности». Рассмотреть введение электронной валюты как переходного этапа к единой валюте в рамках Союзного государства или ЕАЭС.

Вместе с партнерами ЕАЭС, БРИКС и ШОС проработать вопросы формирования общего информационного пространства, создавать рейтинговые и другие агентства, договариваться об общей наднациональной цифровой валюте и криптовалюте..."

Что тут настораживает - белорусскую систему Белкарт, ЕРИП авторы доклада даже и не упоминают, объединение должно быть основано на российской системе МИР.

И вот такие рекомендации идут по разным сферам, начиная от прав граждан и заканчивая межрегиональным сотрудничеством. 

Вот некоторые рекомендации из последнего раздела: "...Запустить прямое авиа- и железнодорожное сообщение между Беларусью и Крымом в целях развития туризма (особенно оздоровительного отдыха детей в здравницах Крыма и Беларуси), создать взаимные торговые представительства..."

Как расценивать это доклад белорусам, мы не знаем. Может, как этапы более тесной интеграции? А, может, как план создания страны по примеру СССР, в котором все решала Москва?
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