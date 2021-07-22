Судебные исполнители пытались сегодня попасть в дом Чижа в Логожеске

В этом имении живет семья Юрия Чижа. Фото автора





Появление этой машины вызвало небольшое оживление в тихом коттеджном поселке закрытого типа «Логожеск».





Однако вышла загвоздка – во дворе лаяла большая собака, алабай, которая испугала судебного исполнителя Центрального района. Вдруг покусает? А сотрудники МЧС наотрез отказались в случае чего стрелять в животное, которое могло наброситься на незнакомцев…









Кстати, сегодня суд вынес решение о признании «Трайпла» Юрия Чижа экономически несостоятельным и введении в отношении компании санации сроком по 30 июня 2022 года.