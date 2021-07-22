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Судебные исполнители пытались сегодня попасть в дом Чижа в Логожеске

Специально для этого была вызвана даже машина МЧС – сотрудников МЧС просили вскрыть замок на воротах, чтобы можно было попасть на территорию.

В этом имении живет семья Юрия Чижа. Фото автора

Появление этой машины вызвало небольшое оживление в тихом коттеджном поселке закрытого типа «Логожеск».

Однако вышла загвоздка – во дворе лаяла большая собака, алабай, которая испугала судебного исполнителя Центрального района. Вдруг покусает? А сотрудники МЧС наотрез отказались в случае чего стрелять в животное, которое могло наброситься на незнакомцев…

Подробности «Народная Воля» обещает сообщить завтра.

Кстати, сегодня суд вынес решение о признании «Трайпла» Юрия Чижа экономически несостоятельным и введении в отношении компании санации сроком по 30 июня 2022 года.
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