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Компания "Трайпл" официально признана банкротом

Экономический суд Минска признал компанию «Трайпл» экономически несостоятельной и принял решение о ее санации.

Компания "Трайпл" официально признана банкротом
Это стало возможным после того, как провели финансово-экономическую экспертизу компании. Напомним, сама компания «Трайпл» и некоторые кредиторы ранее поддерживали санацию, которая, по их мнению, может оздоровить предприятие. Другие же кредиторы выступали за распродажу имущества компании. Основная доля компании принадлежит Юрию Чижу, напоминает Zerkalo.io. 

«Трайпл» подал в суд заявление об экономической несостоятельности (банкротстве) в мае 2020 года. Через два месяца возбудили производство по делу. В октябре в отношении должника открыли конкурсное производство. Рассмотрение дела с участием антикризисного управляющего назначили на 27 января 2021 года. Но к тому времени кредиторы не приняли решения как о ликвидации, так и о санации Трайпла.

26 февраля Экономический суд Минска приостановил рассмотрение дела о банкротстве компании «Трайпл» в связи с проведением финансово-экономической экспертизы. Сама компания «Трайпл» и некоторые кредиторы поддерживают санацию, которая позволит в течение 18 месяцев ослабить долговую нагрузку и оздоровить предприятие, в том числе выплатить долги. Однако Белагропромбанк как крупнейший кредитор выступил против плана санации, а поддерживал поэтапную продажу активов.

Согласно судебной финансово-экономической экспертизе, план санации должника является экономически необоснованным, восстановление платежеспособности должника в первом квартале 2021 года — втором квартале 2022-го невозможно.

Сейчас на заседании в Экономическом суде Минска управляющий не согласился с заключением эксперта. По его мнению, эксперт нашел недостатки, которые не влияют на процесс санации, а распродажа имущества компании в конкурсном производстве невозможна. По мнению управляющего, «Трайпл» располагает необходимыми активами для принятия решения о санации.

Сообщается, что активы компании составляют почти 155,6 миллионов рублей. При этом кредиторские требования, включенные в реестр должника, — почти 170 миллионов рублей.

«Оценив заключение эксперта, рассмотрев отчет управляющего, план санации должника, а также наличия реальной возможности для восстановления его платежеспособности, суд 14 июля 2021 года вынес решение о признании ООО „ТРАЙПЛ“ экономически несостоятельным и введении в отношении него санации сроком по 30 июня 2022 года», — сообщается на сайте Верховного суда.

Решение экономического суда Минска в законную силу не вступило, оно может быть обжаловано.
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