Курсы доллара и евро обвалились до новых минимумов

Курс доллара рухнул на 0,0179 BYN до 2,5148 BYN/USD.





Доллар стремительно дешевеет уже девятый раз за последние десять торговых сессий. За это время стоимость американской валюты обвалилась на 0,0773 BYN до минимума за 36 дней.





Сегодня объём торгов долларом опять пошёл вверх и превысил $62 млн.





Напомним, что в минувшую пятницу на бирже оборот долларов подскочил до $81 млн. Это был максимальный объём почти за 11 месяцев. На текущей неделе объёмы составляли $55, $44, $26 и $62 млн. за период с понедельника по четверг соответственно.





Это очень высокие объёмы, т.к. за предыдущие два месяца всего два раза общая сумма торгов превышала $30 млн.





Курс евро обвалился ещё на 0,0132 BYN до 2,9662 BYN/EUR.





Стоимость евро падает уже восьмые торги подряд и опускается до минимума за 336 дней (более 11 месяцев). Общие потери евровалюты за это время составили 0,0859 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0109 BYN до 3,4120 BYN/100 RUB и покинул минимума за 79 дней.





За предыдущие шесть торгов сотня российских рублей подешевела на 0,0658 BYN.





Московская биржа

Российский рубль резко укрепился к доллару и евро. На Мосбирже курс доллара обвалился сразу на 80 копеек до 73,6945 российских рублей, а курс евро упал на 77 копеек до 86,83 RUB/EUR.