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Сколько предприятий и ИП не смогли вовремя выплатить зарплаты - в Минтруда рассказали

Проблемы с выплатой зарплат в первом полугодии были более чем у 1500 нанимателей. Это следует из данных Департамента госинспекции труда при Минтруда.

В Департамента госинспекции труда уточняют, что в первом полугодии на крупных и средних предприятиях допустили 433 факта просроченной задолженности по зарплате. С учетом других организаций их число может быть выше. При этом уточняется, что это сведения по официальной статистике. «При проведении надзорных мероприятий в указанном периоде выявлено 1530 нанимателей, допустивших нарушение сроков выплаты заработной платы», — добавили в департаменте.

«За необеспечение своевременной выплаты заработной платы к административной ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечены 292 юридических лица и 1 418 должностных лиц нанимателей на сумму 87,8 тысячи рублей и 163,3 тысячи рублей соответственно», — сообщает департамент.
Источник: zerkalo.io
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