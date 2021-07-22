В Департамента госинспекции труда уточняют, что в первом полугодии на крупных и средних предприятиях допустили 433 факта просроченной задолженности по зарплате. С учетом других организаций их число может быть выше. При этом уточняется, что это сведения по официальной статистике. «При проведении надзорных мероприятий в указанном периоде выявлено 1530 нанимателей, допустивших нарушение сроков выплаты заработной платы», — добавили в департаменте.





«За необеспечение своевременной выплаты заработной платы к административной ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечены 292 юридических лица и 1 418 должностных лиц нанимателей на сумму 87,8 тысячи рублей и 163,3 тысячи рублей соответственно», — сообщает департамент.



