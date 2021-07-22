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Эксперты по борьбе с отмыванием денег находятся с визитом в Минске

В рамках визита пройдут рабочие встречи с участниками национальной антиотмывочной системы Беларуси.



Начался визит в Беларусь выездной миссии экспертов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), об этом сообщает kp.by со ссылкой на Комитет госконтроля Беларуси.

Визит экспертов проходит в рамках проекта ЕАГ по оценке региональных рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе. Координацию данной работы от Беларуси осуществляет Департамент финансового мониторинга КГК.

Визит начался со встречи руководителя выездной миссии, исполнительного секретаря ЕАГ Сергея Тетерукова с первым заместителем Председателя Комитета госконтроля Дмитрием Баско. Обсуждены вопросы проведения оценки региональных рисков.

Программа визита предусматривает рабочие встречи экспертов ЕАГ с участниками национальной антиотмывочной системы Беларуси, которые состоятся с 20 по 22 июля.
Источник: Юлия Хвощ
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