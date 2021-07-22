



«Перспективным является сотрудничество Беларуси и России в рамках проектов по строительству атомных станций и их объектов в третьих странах. Белорусские специалисты имеют необходимую компетенцию и опыт для участия в таких проектах. Наш опыт сооружения АЭС изучают Венгрия, Турция, Египет, Узбекистан, Бангладеш», – цитирует заместителя министра энергетики республики Михаила Михадюка пресс-служба Минэнерго.

«Со стороны этих стран и «Росатома» есть интерес к привлечению белорусских специалистов и строителей к реализации проектов по строительству атомных станций, а также в сфере подготовки кадров», – подчеркнул замминистра.





Он также сообщил, пишет blizko.by, что в настоящее время белорусская сторона обсуждает с «Росатомом» новые направления сотрудничества.

В частности, прорабатываются проекты по созданию на базе Национальной академии наук Беларуси совместного центра ядерных и научных исследований, созданию совместных лабораторий в области ядерной медицины, а также по цифровизации объектов атомной энергетики и электросетевой инфраструктуры. Кроме того, обсуждаются возможности реализации совместных проектов в сфере квантовых технологий и новых материалов, исследований в области сельского хозяйства и радиобиологии.



