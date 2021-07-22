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Беларусь вместе с Россией хочет строить атомные станции в третьих странах. Среди них – Узбекистан, Бангладеш, Египет

Беларусь планирует расширять сотрудничество с госкорпорацией «Росатом», которая завершает строительство Белорусской АЭС (БелАЭС).


«Перспективным является сотрудничество Беларуси и России в рамках проектов по строительству атомных станций и их объектов в третьих странах. Белорусские специалисты имеют необходимую компетенцию и опыт для участия в таких проектах. Наш опыт сооружения АЭС изучают Венгрия, Турция, Египет, Узбекистан, Бангладеш», – цитирует заместителя министра энергетики республики Михаила Михадюка пресс-служба Минэнерго.
 
«Со стороны этих стран и «Росатома» есть интерес к привлечению белорусских специалистов и строителей к реализации проектов по строительству атомных станций, а также в сфере подготовки кадров», – подчеркнул замминистра.

Он также сообщил, пишет blizko.by, что в настоящее время белорусская сторона обсуждает с «Росатомом» новые направления сотрудничества.
 
В частности, прорабатываются проекты по созданию на базе Национальной академии наук Беларуси совместного центра ядерных и научных исследований, созданию совместных лабораторий в области ядерной медицины, а также по цифровизации объектов атомной энергетики и электросетевой инфраструктуры. Кроме того, обсуждаются возможности реализации совместных проектов в сфере квантовых технологий и новых материалов, исследований в области сельского хозяйства и радиобиологии.
 
Источник: Арсений Семенов
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