



Если человек попался на эту уловку, сообщает телеграм-канал «Банкста», то ему предлагается указать реквизиты двух банковских карт и набрать сумму, пишет Office Life.





Затем идет имитация страницы банка для ввода подтверждающего кода из СМС. В конце мошенники получают доступ к сумме на счету жертвы (она переводится им), а пользователю выводится сообщение об ошибке.



