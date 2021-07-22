



По оценке эксперта, годы пандемии запомнятся и промышленникам, и потребителям опытом остановки европейских деревоперерабатывающих предприятий. Сейчас у них достаточно больших заказов, пишет Office Life, в том числе государственных, призванных скорее восстановить производство. И на этом фоне развернулась ситуация «за ценой не постоим». А белорусские лесхозы и другие предприятия-экспортеры пиломатериалов ловят этот момент.





Вот и получились сумасшедшие цены, которые подогревает и интерес китайцев, которые тоже активизировались на рынке. Плюс резко выросли объемы частного домостроения. Все это породило ажиотажный спрос, который стал затухать только в последнее время.

Эксперт добавляет, что, когда есть ажиотаж, на биржевых торгах цена растет: котировочная цена становится стартовой в следующих торгах и далее нарастает как снежный ком.





Если я сейчас продаю по 300 евро доски, то понятно, что я буду стараться купить как можно больше сырья. Поскольку сырье продается только на бирже, автоматически растет его стоимость. Лесхозы этому только радуются. Ведь их себестоимость не изменилась. Был только один определяющий момент, когда сказали, что зарплата должна быть 1 тыс. рублей. Отрапортовали, что тысяча есть. И на внутреннем рынке цена досок выросла до 250−270 евро за куб.

Эксперт поясняет, что при хорошей конъюнктуре участники рынка бросились обслуживать экспорт, предлагая доску, брус. Поэтому цена леса растет. Очень много расплодилось переработчиков — и частных, и государственных. Но госпредприятия получают лес по другой цене, и это накапливает перекосы на рынке. Поэтому рынок работает «не по-настоящему».





Тем не менее уже заметен спад цены на доску — к удовлетворению спроса подключились другие страны. Рынок находится в ожидании введения экспортных пошлин на доску, чтобы внутренний рынок не оголялся.





Минлесхоз применил такую меру, как предложение лесопродукции исключительно для потребления на внутреннем рынке, и это уже другая цена. К тому же ограничен доступ на биржу перекупщиков: чтобы не было ситуаций, когда доска покупается по цене внутреннего рынка и потом отправляется на экспорт. Теперь на бирже покупатель должен представить документ, подтверждающий статус производителя.





К концу года ценовая ситуация окончательно развернется в сторону спада.

Отвечая на вопрос, есть ли сейчас дефицит на сухую доску, эксперт ответил, что дефицита по этой позиции нет.





Велик спрос на сырую, нестроганую доску. Сушка доски добавляет в цене от $15 до $20. Поэтому сиюминутно рынок стремится зарабатывать на сырой доске. Это происходит, несмотря на поручение президента ограничить экспорт пилопродукции с низкой добавленной стоимостью вплоть до запрещения. Это означает ограничение на продажу сырой, нестроганой доски. Но это поручение повисло в воздухе. Со своей стороны мы приглашаем инвесторов вкладываться в строгальное оборудование, сушильное — эти стандарты все равно придут.

Участник рынка отмечает дефицит хвойных пиломатериалов.





Очень востребована сосна. Больше ощущается дефицит сырья. А критика по тому поводу, что мы сейчас все повырубаем, не оправданна. У нас очень много спелого леса. Товарный лес в прошлые годы не вырубался в нужном объеме. И сейчас много переспелых лесов.