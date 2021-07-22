Нефтепровод «Дружба» уже более года не дает государству дивидендов

ОАО «Гомельтранснефть Дружба», которая управляет нефтепроводом «Дружба», вновь решило не выплачивать дивиденды за квартал (на этот раз за апрель — июнь 2021 года).