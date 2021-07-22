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Нефтепровод «Дружба» уже более года не дает государству дивидендов

ОАО «Гомельтранснефть Дружба», которая управляет нефтепроводом «Дружба», вновь решило не выплачивать дивиденды за квартал (на этот раз за апрель — июнь 2021 года).



Последний раз выплаты были по итогам четвертого квартала 2019 года — 41 копейка на акцию, то есть более 11,5 млн рублей в целом. Затем каждый раз принималось решение не выплачивать дивиденды с формулировкой: «Часть прибыли (дохода), подлежащая перечислению в бюджет, отсутствует», пишет Office Life.

Чистая прибыль в 2019 году была равна примерно 119,4 млн. По итогам 2020-го — 103,5 млн. ОАО при этом на 100% принадлежит государству.
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