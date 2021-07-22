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Сбербанк зарегистрировал в Беларуси «дочку» подразделения по разработке автомобилей-беспилотников

Многие белорусские и западные высокотехнологические компании закрывают офисы в Беларуси и релоцируют сотрудников. Это не относится к россиянам – Группа Сбербанка недавно зарегистрировала здесь подразделение по разработке автомобилей-беспилотников.

Сбербанк зарегистрировал в Беларуси «дочку» подразделения по разработке автомобилей-беспилотников
Белорусская «Сбер Автомотив Технологии» является дочкой одноименной компании, которая относится к цифровой экосистеме крупнейшего российского банка Сбербанка РФ.

Сбербанк начал развивать этот бизнес в 2020 году, пишет Ежедневник, поставив цель «превратить автомобиль в удобный гаджет» и «сделать вождение более комфортным, безопасным и эффективным».

Для этого планируется создать новую платформу для автономных транспортных средств, развить инфраструктуру для «умного» транспорта и разработать операционную систему, которая «принципиально изменит взаимодействие водителя и автомобиля». Первые тестовые выезды беспилотников в рамках этого проекта были проведены на улицах Москвы в конце прошлого года, а операционная система должна быть представлена в этом году.

Кроме того, у Сбербанка есть совместное с Cognitive Technologies предприятие Cognitive Pilot, которое работает над развитием усовершенствованных систем помощи водителю автомобиля (ADAS) на базе технологий искусственного интеллекта и систем автономного управления наземными транспортными средствами и промышленными устройствами.

Сбербанк, возглавляемый Германом Грефом, является одним из самых активных российских инвесторов в новые технологии. Он самостоятельно создает или инвестирует в сервисы, обеспечивающие различные цифровые потребности рядовых потребителей и корпоративных клиентов. К самым известным из них, образующих так называемую цифровую экосистему банка, относятся онлайн-доставки товаров и еды «СберМаркет», «Сбер Фуд» и Delivery Club, онлайн-кинотеатр Okko, интернет-аптека «Сбер Еаптека», сервис поиска работы Работа.ру, агрегатор услуг такси, каршеринга и кикшеринга «Ситимобил» и др.

Создание дочки «СберАвтоТеха» в Беларуси – не первый опыт инвестиций Сбербанком в местную IT –отрасль. В 2010-х он зарегистрировал компанию “Сбербанк Технологии”, которая должна была обеспечивать холдинг программным обеспечением. Через некоторое время она была ликвидирована. Но IT-темой занимается другая белорусская компания группы “Сервис Деск”, являющаяся резидентом Парка высоких технологий.
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