Этот вопрос решали в экономическом суде Минской области, пише т Zerkalo.io.





«С мая 2020 года данным субъектом хозяйствования не составлялись плановые калькуляции (с расшифровкой статей затрат) отпускных цен, — уточняют в МАРТ. — За нарушение порядка ценообразования экономический суд Минской области вынес постановления о привлечении к административной ответственности в отношении должностного лица в виде штрафа в размере 25 базовых величин (725 рублей) и юридического лица — в виде штрафа в размере 2% стоимости реализованных товаров, что составляет 1 058 595 рублей 16 копеек».





Постановление суда еще не вступило в законную силу.





В МАРТ уточняют, что юрлица обязаны составлять экономические расчеты, которые подтверждают уровень отпускных цен или тарифов на товары, работы или услуги. Если не сделать такие расчеты на те позиции, на которые регулирует цены государство, то ИП или юрлицо могут оштрафовать на сумму до 10% стоимости реализованных товаров (работ, услуг).



