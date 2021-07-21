Еврокомиссия намерена усилить борьбу с отмыванием денег в ЕС

Во вторник, 20 июля, исполнительный орган ЕС предложил ввести предельно допустимую границу наличных платежей, ограничить использование криптовалют, а также создать новое управление по борьбе с отмыванием денег, передает DW.





В будущем в ЕС можно будет оплачивать наличными счета не выше 10 тысяч евро, говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства. При этом планируется сделать исключение для сделок между частными лицами, у которых нет банковского счета. По данным ЕК, две трети стран ЕС, в отличие от Германии и Австрии, уже ввели верхнюю границу допустимых наличных платежей.





Кроме того, ведомство предложило ужесточить правила использования биткоинов и других криптовалют. В частности, сделки с их использованием должны быть полностью прозрачными, а анонимные электронные кошельки должны быть полностью запрещены в ЕС, говорится далее. Тем самым предполагается предотвратить возможное использование криптовалют при отмывании денег и финансировании терроризма.





Центральной частью законодательной инициативы Еврокомиссии является создание нового управления по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA). Его задачей будет координация действий для обеспечения корректного и последовательного соблюдения законодательства ЕС в данной сфере, а также помощь органам финансовой разведки при выявлении нелегальных международных финансовых потоков, указывается далее, пишет afn.today





В частности, управление будет следить за работой "наиболее сомнительных финансовых учреждений в странах ЕС. По планам, в новом управлении будут работать около 250 человек, оно будет учреждено в 2023 году и начнет работу в 2024-м.



