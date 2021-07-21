Опрошенные DW эксперты оценили, во сколько российскому бюджету это обходится.





В начале лета Беларусь получила от России очередной транш кредита - на 500 миллионов долларов. Полгода назад - еще один на такую же сумму. Со стороны это может выглядеть как обычный крупный займ, который одна страна выдает другой и получает свои проценты. Но в белорусско-российских отношениях, указывают наблюдатели, это работает иначе: проценты копятся, долги по кредитам с каждым годом растут, а Минск тем не менее получает все новые и новые займы.





Формат финансовой поддержки, когда Россия буквально субсидирует Беларусь как дотационный регион, складывался не один год. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), только с 2005 по 2015 годы белорусская экономика получила 106 млрд долларов от России. По просьбе DW эксперты объяснили, из чего сейчас складывается финансовая помощь республике.





Миллиарды за льготные цены на нефть и газ

Экономическую подпитку Беларуси российскими деньгами, как правило, эксперты разделяют на два больших потока - легальный и теневой. Оба, по их оценкам, носят нерыночный характер и приводят к упущенной выгоде для бюджета России. Самая ощутимая субсидия - энергетическая. Она включает или включала более низкие цены на поставляемый Минску газ, неуплату Беларусью таможенных пошлин на нефть, беспошлинный импорт нефтепродуктов из России и так называемую "перетаможку" российской нефти (компенсацию РБ за высокую цену на газ, позволяющую ей зачислять в бюджет таможенную пошлину от нефти. - Ред.).





"За последние 20 лет лишь дважды цена на газ для Беларуси приближалась к ценам на газ для Европы. И в такие моменты Беларусь обычно переставала платить и требовала дополнительных скидок", - указывает Сергей Кондратьев, замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов. Суммарно, по оценкам института, с 2011 по 2020 годы за счет низких цен на сырье Россия субсидировала Беларусь на 35 млрд долларов (нефть) и 19 млрд (газ).





Россия - лучший банк для Беларуси

Еще один легальный формат субсидирования - льготные кредиты Беларуси, срок действия которых Москва постоянно продлевает, а условия займов - пересматривает. Наиболее яркий пример такой поддержки - кредит на строительство Белорусской АЭС в 10 млрд долларов. "Страна получила и очень длительную отсрочку от платежей, и возможность платить по пониженной ставке. Такие условия, ставки и сроки выплат Беларусь не могла получить на открытом финансовом рынке", - уверен Кондратьев.





Вопросы предоставления кредитов Минску решаются, как правило, на уроне президентов





Как при этом тратятся нецелевые кредиты от России, неизвестно. Минск использует их по своему усмотрению. Но, как предполагает член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, новые кредиты часто предоставляются, чтобы попросту расплатиться по старым. "Большая часть последнего транша в 500 млн долларов точно была направлена на погашение долгов перед российскими же корпорациями", - указывает Безпалько.





Третий важный механизм легальной помощи белорусской экономики - это преференциальные условия доступа на российский рынок. Другие партнеры России, например по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), не получают таких условий, как предприятия из Беларуси. Это позволяет, полагают аналитики, существовать целым отраслям белорусской промышленности - в первую очередь, пищевой и машиностроению. Вместе с льготными кредитами преференции при допуске на российский рынок, по расчетам Института энергетики и финансов, принесли экономике Беларуси с 2011 по 2020 годы 11 млрд долларов.





"Сигареты в удобрениях и санкционка": нелегальные каналы

Следующий вид поддержки едва ли можно назвать добровольным со стороны России. По объему он заметно меньше, чем легальные субсидии, но также ложится бременем на бюджет России. Речь о контрабанде, которая становится возможной благодаря упрощенному пограничному контролю и привилегированному статусу Беларуси. К ней относится ввоз в РФ из стран Европы через Беларусь продукции, которая попала под российские антисанкции, с последующей перемаркировкой и подменой таможенных деклараций. Или же поставка товаров без уплаты акцизных платежей.





"Это просто деньги, которые Беларуси удается зарабатывать. Хороший пример - белорусские сигареты. Партии, которые достигают миллиона упаковок, ввозятся в Россию без уплаты акцизов. Одна из популярных схем, которую вы могли встречать в новостях, - спрятать сигареты в грузы с минеральными удобрениями", - продолжает Кондратьев. Всего с 2011 по 2020 год потери России от нелегального ввоза табачной продукции на ее территорию из Беларуси составили приблизительно 2,6 млрд долларов, от ввоза подсанкционной продукции (с 2014 по 2020 год) - 4,2 млрд долларов.





Еще один источник дохода для Минска - конфискация собственности российских компаний на территории Беларуси. Самый яркий пример - ситуация с Белгазпромбанком в 2020 году. "Введение временной администрации привело к очень серьезному оттоку вкладов и активов, нанесло серьезный ущерб российским акционерам. И это не единичный случай. Мы знаем также примеры конфискации грузов российских отправителей, которые идут транзитом через Беларусь", - поясняет Кондратьев.





"Не существует стран, которые бы Россия поддерживала больше, чем Беларусь. Эти средства ощутимы для российского бюджета. При этом едва ли можно сказать, что белорусская экономика возрождается за счет таких вливаний и эффективно их использует. Напротив, мы наблюдаем сплошную стагнацию", - подвел итог Богдан Безпалько.