Доллар опустился до минимума за 3 недели
И евро снова подешевел
Торги в среду завершились уже шестым подряд укреплением белорусского рубля к корзине валют. Её значение опустилось на 0,10% до минимума за 8 месяцев.
Курс доллара опустился всего на 0,0021 BYN до 2,5327 BYN/USD.
Это же восьмое снижение за последние девять торговых сессий. Стоимость доллара за это время обвалилась на 0,0594 BYN до минимума за 20 дней.
Сегодня произошло существенное снижение объёма торгов долларом. Так, если сегодня на бирже оборот долларом составил почти 26 млн., то за предыдущие три дня было $80, $55 и $44 млн. за пятницу, понедельник и вторник соответственно.
Пятничный объём был максимален почти за 11 месяцев, а за предыдущие два месяца лишь дважды общая сумма торгов превышала $30 млн.
Курс евро упал ещё на 0,0079 BYN до 2,9784 BYN/EUR. Европейская валюта дешевеет уже седьмой раз подряд и опускается до минимума за 335 дней (чуть более 11 месяцев).
За последние девять дней суммарное снижение евро составило 0,0855 BYN.
Курс российского рубля снизился всего на 0,0023 BYN до 3,4011 BYN/100 RUB до минимума за 79 дней.
За последние шесть торгов сотня российских рублей подешевела уже на 0,0658 BYN.
Примечательно, что за последние шесть дней торгов только доллару удалось однажды подорожать к белорусскому рублю. В остальные дни все валюты дешевели.
Московская биржа
Сегодня российский рубль немного дорожает к евро, а к доллару позиции практически не поменялись.
На МосБирже за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара вырос менее чем на копейку до 74,4947 российских рублей, а аналогичный курс евро снизился на 15 копеек до 87,62 RUB/EUR.
Источник: select.by
13:58 21/07/2021
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