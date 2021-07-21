Со всех коммерческих посылок в ЕС будут брать НДС - Белпочта

"С 1 июля 2021 года внесены изменения в порядок сбора налога на добавленную стоимость (НДС) при трансграничной торговле в Европейском Союзе, применимого к электронной коммерции.





Таким образом, со всех коммерческих посылок вне зависимости от стоимости пересылаемого вложения взимается НДС, на вложения стоимостью свыше 150 евро дополнительно взимаются таможенные платежи", - поясняется на сайте "Белпочты".





Уточняется, что при пересылке товаров для личного пользования получателя и его семьи, стоимость которых не превышает 45 евро, НДС не взимается. "Однако, если стоимость вложения некоммерческих отправлений свыше 45 евро, будут начисляться таможенные платежи".





В "Белпочте" обратили внимание, что для сокращения сроков пересылки международных почтовых отправлений сотрудники объектов почтовой связи составляют таможенные декларации в электронном виде для последующей передачи их в страну назначения.





"Для освобождения своих получателей, проживающих в странах ЕС, от уплаты НДС интернет-магазины могут зарегистрироваться в системе IOSS (Единый магазин импорта) и уплачивать НДС самостоятельно", - отметили также в компании.





Там сообщили, что в настоящее время РУП "Белпочта" дорабатывает программное обеспечение и интернет-портал, чтобы предоставить возможность при оформлении электронной таможенной декларации указывать регистрационный номер отправителя (интернет-магазина), зарегистрированного в IOSS, для пересылки товаров электронной коммерции, импортируемых в ЕС.