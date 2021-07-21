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Как часто белорусы покупают валюту - результаты исследования удивляют

Маркетинговая компания SATIO CIVITTA Group провела исследование, в котором в том числе изучила, как белорусы пользуются валютой.


Myfin.by посмотрел результаты и узнал, что наши соотечественники покупают ее не так часто, как кажется на первый взгляд. 

Онлайн-опрос проводился в апреле этого года, в нем приняли участие 977 респондентов из разных регионов в возрасте от 20 до 64 лет. Рассказываем, что известно о валютных привычках белорусов. 

Чаще всего валюту покупают мужчины-минчане

Белорусы всегда интересуются ситуацией с курсами валют, однако, думать, что граждане только и делают, что бегают по обменникам, не стоит. Как оказалось, валюту покупают и продают не так часто. В среднем – 1 раз в полгода.

Среди тех, кто покупает валюту регулярно, частота сделок – 1 раз в 2,3 месяца. Таких оказалось 38% среди опрошенных. Получается, белорусы покупают доллары-евро даже не после каждой зарплаты.

Значительно чаще покупают валюту мужчины – 1 раз в 5,1 месяца против 6,6 месяца у женщин. У минчан интереса к обмену рублей на инвалюту больше, чем у жителей других регионов: по данным исследования, жители столицы в среднем покупают валюту 1 раз в 4,6 месяца, тогда как по областям этот показатель – 1 раз в 6,4 месяца.

Оказывается, 3% до сих пор покупают валюту с рук

Те, кто покупает валюту регулярно, как правило идут для этой цели в отделение банка (85% опрошенных).

То есть, меняют наличные рубли на те же доллары, евро или российские рубли.

Чуть больше четверти (27%) используют для этих целей банкоматы или мобильный/интернет-банкинг (12%). И, что самое удивительное, 3% до сих пор практикуют покупку валюты с рук, что, напомним, является незаконным.

Склонность к покупке конкретной валюты связана с возрастом

Как оказалось, люди молодого возраста почти всегда покупают доллары. А вот тем, кому от 55 до 64 лет, американскую валюту приобретать не интересно, зато именно эта возрастная категория – основные покупатели российского рубля.

Но в целом, конечно, самой популярной валютой для покупки в Беларуси по-прежнему остается доллар – его приобретает 84% опрошенных.

Евро и российские рубли предпочитает примерно одинаковое количество участников опроса – 15% и 14% соответственно. На все остальные валюты приходится всего 3% опрошенных.

При этом интересен факт, что российские рубли чаще продают, а евро и доллары – покупают.
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