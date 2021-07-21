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15 кластеров создадут в регионах Беларуси

В ближайшие пять лет в стране предусмотрено создание 15 кластеров, рассказала в интервью газете «Рэспублiка» заместитель министра экономики Анжелика Никитина.


Полагаю, что на деле их будет больше. Отбираем предприятия и организации, вокруг которых могут формироваться кластерные структуры», — уточнила Никитина.
По ее словам, пишет Officelife.media, классическим регионом здесь можно считать Новополоцк, где ключевое предприятие — ОАО «Нафтан», а вокруг него формируется крупный нефтехимический кластер. При этом есть свободные производственные площадки, они определены местным исполкомом и предлагаются инвесторам. На этих площадках ожидают появления предприятий, которые бы использовали продукцию «Нафтана» как сырье для более глубокой переработки и создания новых технологических переделов. В кластер входит и университет, который занимается подготовкой специалистов нефтехимического профиля, а также обеспечивает научное сопровождение инновационных проектов.

Анжелика Никитина анонсировала, что в Брестской области появится швейный кластер. Кроме того, в этом регионе в кластеры могут объединить деревоперерабатывающие и мебельные производства.

На Гомельщине планируют машиностроительный кластер, а в Витебской области — фармацевтический с привлечением ученых Витебского медицинского университета. Кроме того, на Витебщине есть перспективы у деревообрабатывающего кластера. Не исключают в Минэкономике и появление здесь машиностроительного, так как в области работают 48 предприятий этого профиля. Еще одно направление — производство продукции изо льна.
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