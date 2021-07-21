Bloomberg: Мир раньше срока откажется от бензина





Быстрее всех откажутся от двигателей внутреннего сгорания США и Европа, а страны вроде Китая и Индии, вопреки предыдущим прогнозам, не станут потреблять больше бензина. В BNEF объясняют это тем, что сдвиг пика спроса с 2031 года на 2027-й приведет к снижению в ближайшем десятилетии объемов поставок автомобильного топлива в развивающиеся регионы.





Падение спроса на бензин связано с ростом производства более безопасных для окружающей среды транспортных средств и стремлением крупнейших экономик мира сократить выбросы парниковых газов за счет отказа от ископаемого топлива. К примеру, в планах Евросоюза запретить к 2035 году двигатели внутреннего сгорания, а США и Китай призывают к широкому внедрению электромобилей.





В докладе BNEF говорится, что при эффективном использовании топлива, переходе на альтернативные источники энергии и совместном использовании транспорта, расход горючего не увеличится даже с ростом числа поездок к 2050 году.





Кроме того, аналитики предсказали, что количество легковых автомобилей на дорогах по всему миру достигнет пика в 1,5 миллиарда к 2039 году — на 26 процентов больше, чем в этом году. Также в ближайшие десять лет ожидается бум грузовых перевозок, но их будет совершать не зависящий от нефти транспорт — Tesla, Daimler и Volkswagen снабдят мир фурами на электричестве и водородном топливе.



