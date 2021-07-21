Судостроительному заводу в Пинске и ОДО «Белавтозапчать» продлили срок санации

Срок санации ОАО "Пинский ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтный завод" продлен до 15 мая 2026 года. Ходатайство Министерства транспорта и коммуникаций согласовано постановлением Совета Министров №405 от 15 июля 2021 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.