+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Судостроительному заводу в Пинске и ОДО «Белавтозапчать» продлили срок санации

Срок санации ОАО "Пинский ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтный завод" продлен до 15 мая 2026 года. Ходатайство Министерства транспорта и коммуникаций согласовано постановлением Совета Министров №405 от 15 июля 2021 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Кроме того, согласовано ходатайство Минского облисполкома о продлении до 1 сентября 2021 года срока санации общества с дополнительной ответственностью "Белавтозапчасть".

ОАО "Пинский ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтный завод" - одно из старейших предприятий Беларуси. Пароходостроительный завод в Пинске был основан в 1885 году, пишет БЕЛТА.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]