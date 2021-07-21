Apple откладывает возвращение в офисы
Apple решила отложить свой план по возвращению работников с удалёнки в сентябре. Многие сотрудники компании ранее возмутились предложению с осени начать работать в гибридном режиме — три дня в офисе, два — дома. Они даже написали письмо СЕО компании Тиму Куку. Однако, план камбека к работе офлайн отклонили не из-за их недовольства.
Как поясняется, сотрудники компании не вернуться в офисы как минимум до октября. Причина заключается в росте количества случаев COVID-19, вызванных новым штаммом Delta, пояснили в Apple.
Впервые эта разновидность коронавируса была обнаружена в Индии, где она вызвала всплеск заболеваемости — почти 30 млн случаев инфицирования и, по меньшей мере, 400 000 смертей. Вирус быстро распространился в Британию, где сейчас является источником заражения в 99% случаев. Delta обнаружили в 104 странах и во всех штатах США.
Данные, собранные в Великобритании, показывают, что эта разновидность вируса на 60% более заразна, чем предыдущая мутация Alpha, которая сама по себе была заразнее исходной формы COVID-19 на 50%. В некоторых отчётах медиков и учёных также высказывается предположение, что Delta может вызывать более серьёзные инфекции, чем её предшественники.
07:33 21/07/2021
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