Apple откладывает возвращение в офисы









Как поясняется, сотрудники компании не вернуться в офисы как минимум до октября. Причина заключается в росте количества случаев COVID-19, вызванных новым штаммом Delta, пояснили в Apple.





​​Впервые эта разновидность коронавируса была обнаружена в Индии, где она вызвала всплеск заболеваемости — почти 30 млн случаев инфицирования и, по меньшей мере, 400 000 смертей. Вирус быстро распространился в Британию, где сейчас является источником заражения в 99% случаев. Delta обнаружили в 104 странах и во всех штатах США.





Данные, собранные в Великобритании, показывают, что эта разновидность вируса на 60% более заразна, чем предыдущая мутация Alpha, которая сама по себе была заразнее исходной формы COVID-19 на 50%. В некоторых отчётах медиков и учёных также высказывается предположение, что Delta может вызывать более серьёзные инфекции, чем её предшественники.



