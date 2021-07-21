



Отгремевший недавно в Витебске "Славянский базар" – это всегда не только масштабный форум искусств, но и большая торговая площадка, где можно не только многое купить, но и многое продать.





Sputnik попросил некоторых продавцов подвести итоги прошедшего фестиваля и оценить, насколько выгодно им было торговать на нем.





Фестиваля вообще не видим





Ежегодно на "Славянский базар" приезжают сотни мастеров и торговцев, которые надеются за несколько дней продать свой товар и неплохо заработать. Ярмарки и "Город мастеров" обычно занимают несколько улиц областного центра. Как отмечают горожане, за последние несколько лет количество торговых палаток ежегодно уменьшается. 2021-й не стал исключением.





"Мы уже пять лет приезжаем на фестиваль. Если вначале торговля шла фактически без передышки, то за последние несколько лет выручка упала почти в два раза. И это при условии, что у нас относительно ходовой товар", – сообщила индивидуальный предприниматель Татьяна.





По ее словам, и в прошлом, и в этом году людей на фестивале было "не так много, как прежде".





"Раньше толпы ходили, под вечер было не протолкнуться, а сейчас уже вечер, должен быть наплыв покупателей, а их мало", – отметила женщина.





На вопрос, посещали ли они с мужем какие-нибудь концерты на "Славянском базаре", Татьяна ответила, что за пять лет с супругом не видела ни одного фестивального мероприятия.





"Мы работали целый день, до девяти часов вечера, а когда можно было торговать до десяти, то стояли в палатке и по 12 часов. После этого едва хватало сил, чтобы закрыть палатку, добраться до квартиры и рухнуть в постель. Из наших знакомых никто не видел фестивальных мероприятий", – отметила собеседница.





Татьяне и ее супругу повезло: они на время "Базара" сняли квартиру за 50 рублей в сутки. Для фестиваля это очень дешево, поскольку во время "Славянки" цены на арендное жилье в областном центре поднимаются минимум втрое. Как сообщила женщина, они с мужем не первый год снимают жилье у одного и того же человека, поэтому тот цены не "задирает". Многие торговцы, насколько известно собеседнице, живут в одном из витебских общежитий, где платят за проживание около пяти рублей в сутки, но там общие на этаже кухня и душ.





"Торгуются до потери сознания"





На ярмарках во время "Славянского базара" можно купить как оригинальные изделия, так и ширпотреб, который, кстати, иногда пытаются выдать за ручную работу. Деревянные автоматы, пистолеты, шкатулочки, разделочные доски, всякие сувениры у разных продавцов порой похожи друг на друга как две капли воды.





"Многие из этих "поделок" приобретаются в Москве. Вы никогда не обращали внимания, что на многих ярмарках разные люди продают абсолютно одинаковую "ручную работу"? Разгадка проста: производство ее поставлено на поток, а здесь изделия перепродаются, поэтому при покупке нужно доверять не столько словам продавцов, сколько своим собственным глазам", – посоветовал один из собеседников Sputnik.





Не сказать, что цены в этом году на "Славянке" были высокими: сложилось впечатление, что на различный ширпотреб они с прошлого года не изменились. Даже изделия ручной работы были относительно недорогими.





Например, минимальная цена сумок из толстой натуральной кожи с выдавленным на них рисунком составляла 100 рублей, а самая дорогая стоила 250. Дагестанские серебряные браслеты ручной чеканки можно было купить за 100-150 рублей. Трехмерные картины, выполненные из металла и кожи, продавались по 200 рублей, а цена на ручные часы, сделанные из дерева, причем с японским или швейцарским механизмом, начиналась от 95 рублей.





"У нас есть часы и по 300, и по 700 рублей, все зависит от породы дерева. К примеру, за 250 рублей вы можете купить часы из мореного дуба, которому четыре тысячи лет. К ним прилагается документ о радиоуглеродном анализе, подтверждающем возраст дерева", – сообщил предприниматель.

Как отметили многие продавцы, покупатели на этой "Славянке" "торговались до потери сознания".





"Разве они понимают, как что сделано и сколько в реальности стоит? Мы продавали огромный туристический рюкзак, который для нас делали несколько недель на заказ. Человек в течение недели изготавливал только его чертежи, чтобы все было по уму. Везде двойные швы, в нужных местах еще и заклепки. Двойная непромокаемая морозоустойчивая ткань, уйма карманов. Рюкзак действительно классный и стоил всего 104 рубля", – рассказал один из торговцев.





По его словам, рюкзак пытались продать до конца фестиваля. Пришел покупать его мужчина, который до этого уже приценивался, и стал торговаться. Сначала ему скинули четыре рубля, но мужчина продолжал торговаться. Скинули еще пять, он не унимался. В итоге продавец не выдержал и объяснил, что аренда места стоит денег, себестоимость рюкзака высокая и дешевле, чем за 95 рублей, он его не продаст. В результате рюкзак был куплен.





Многие собеседники корреспондента отметили, что в этом году не только стало меньше посетителей, но изрядно уменьшилась их покупательская способность. Одни это связали с тем, что в этом году на фестиваль приехало меньше россиян, другие сделали вывод, что просто "люди стали беднее ". На вопрос, будут ли они приезжать в Витебск в дальнейшем, многие продавцы так и не смогли ответить, заявив, что сначала должны посчитать затраты на поездку и чистую прибыль после нее.