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Прощай, блокчейн? Сооснователь блокчейна и цифровой валюты Ethereum Энтони Ди Иорио решил вычеркнуть из жизни криптовалюты

Энтони Ди Иорио опасается за свою безопасность, поэтому решил вычеркнуть из жизни криптовалюты.

В интервью Bloomberg 48-летний канадец рассказал, что с 2017 года перемещается только в сопровождении личной охраны.

Сейчас в его планах продать компанию Decentral, блокчейн-кошелек которой насчитывает около 1 млн пользователей. Причем бизнесмен подчеркивает, что сотни миллионов долларов за эту компанию рассчитывает получить не криптовалютой, а традиционными деньгами и акциями.


После ухода из криптоиндустрии миллиардер (его состояние оценивают в $1 млрд) намерен заняться благотворительностью, а также продолжить деятельность в области венчурных инвестиций и менторства стартапов.

Я хочу быть не криптовалютчиком, а человеком, решающим сложные проблемы», — заявил в интервью Ди Иорио.


перевод officelife.media
bloomberg.com
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