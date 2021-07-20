В интервью Bloomberg 48-летний канадец рассказал, что с 2017 года перемещается только в сопровождении личной охраны.





Сейчас в его планах продать компанию Decentral, блокчейн-кошелек которой насчитывает около 1 млн пользователей. Причем бизнесмен подчеркивает, что сотни миллионов долларов за эту компанию рассчитывает получить не криптовалютой, а традиционными деньгами и акциями.









После ухода из криптоиндустрии миллиардер (его состояние оценивают в $1 млрд) намерен заняться благотворительностью, а также продолжить деятельность в области венчурных инвестиций и менторства стартапов.





Я хочу быть не криптовалютчиком, а человеком, решающим сложные проблемы», — заявил в интервью Ди Иорио.







