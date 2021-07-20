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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Дефицит на горизонте? Из Беларуси запретили вывозить гречку, муку и другие товары

19 июля Совет Министров принял постановление о временном запрете на вывоз некоторых товаров. Он будет действовать три месяца.

Информацию разместили на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно нему, на территорию ЕАЭС из Беларуси нельзя вывозить муку из пшеницы и спельты, крупы грубого помола из гречихи, обсушенного гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречихи. За пределы таможенной территории ЕАЭС запрещено везти товары, которые «помещене под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта (таможенные процедуры)».

Запрет не действует на основании решений правительства Беларуси, если такие товары везут для оказания международной гуманитарной помощи и как припасы. Не попадают под постановления товары, что идут через Беларусь транзитом.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

14 апреля правительтво выпустило похожий документ, согласно которому устанавливается запрет на вывоз за пределы Беларуси гречки, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, овса, кукурузы, проса, тритикале и прочих злаков.

Тогда Телеграф писал о возможных причинах запрета. Например, в связи с ростом цен на гречку на международном рынке. В Беларуси эта крупа относится к социально значимым товарам, рост цен на которые ограничен.
Источник: telegraf.by
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