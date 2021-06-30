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"Из-за санкций": четыре банка на Тайване отклонили платёж в Беларусь

Читательница dev.by, оказывающая консалтинговые услуги как ИП, рассказала о безуспешных попытках своего тайваньского клиента сделать платёж.

— Мой тайваньский клиент работает через Standard Chartered Bank на Тайване. Через этот банк переводы шли весь прошлый год и до недавних пор безо всяких проблем. Очередной долларовый платёж мне попытались сделать 15 июля. На сей раз банк развернул его без объяснения причин. А через четыре дня клиенту дали ответ, что «из-за санкций с 30.06.2021».

Клиент попробовал обратиться в другие тайваньские банки — два отказались сразу, третий, Hua nan bank, сначала запросил дополнительную информацию, а потом тоже отказал. Теперь мой клиент пробует сделать перевод из Гонконга.

Спросила в белорусском банке, как обстоят дела с переводами из-за рубежа. Сначала сказали, всё прекрасно, потом уточнили, что успех переводов зависит от банков-корреспондентов. Якобы есть проблемы с такими корреспондентскими банками, как Citibank и Deutsche Bank. И вроде бы ещё можно провести через Commerzbank или Raiffeisen Bank. 

Поэтому сейчас стоит задача найти в Гонконге банк, который работает с этими корреспондентами, и убедить их принять оплату.

Две недели назад читатели dev.by рассказывали о проблемах с платежами в Беларусь из Германии. В обоих случаях речь шла о банке Stadtsparkasse Mönchengladbach. В обоих случаях банк сослался на санкции.
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