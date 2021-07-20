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Инфляция в Беларуси на самом деле достигла шокирующих значений?

То, какие проценты, даже по официальным данным - общей инфляции в Беларуси, показывает дефлятор ВВП, шокирует.

Инфляция в Беларуси на самом деле достигла шокирующих значений?
В этом году инфляция в Беларуси – самая высокая за 5 лет, с 2016-го. Особенно заметна инфляция на фоне стабильного курса доллара. Значит, безудержный рост цен в Беларуси идет и в долларовом эквиваленте.
 
И это при том, что власти всячески стараются не допустить роста инфляции, объявив еще в феврале о заморозке цен в стране на 62 «социально значимых товара» – постановлением Совета Министров №100 от 23 февраля «О временных мерах по стабилизации цен на социальнозначимые товары первой необходимости».
 
Кроме прочего, там сказано, что с 1 марта «изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2 процента в месяц».
 
В июне индекс месячной потребительской инфляции (к предыдущему месяцу) составил официально 0,65%. А средний ИПЦ за март-июнь – 0,66%.
 
Июньский ИПЦ оказался в этом году выше майского, хотя должен быть ниже – исходя из сезонности этого показателя.

В Беларуси сезонность динамики месячного индекса потребительских цен ярко выражена: год начинает высокий ИПЦ января, после чего индекс идет на снижение, достигая «дна» в августе, а затем опять поднимается.

Сезонность создается динамикой цен в секторе продовольственных товаров, занимающих наибольший удельный вес в потребительской корзине, по которой подсчитывается ИПЦ.

Благодаря чему в летние месяцы – самые низкие в году индексы, часто показывающие даже дефляцию.

Белстат учитывает рост цен в нескольких форматах. Один из них – «индекс годовой инфляции за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года». Это годовой ИПЦ «период к периоду».

И он составил в июне 108,8%: потребительские цены января-июня в 2021-м выше, чем в январе-июне 2020-г., на 8,8%.

И это наибольший для этого периода года процент с 2016-го – за 5 лет.

А годовой ИПЦ в формате «индекс инфляции к соответствующему месяцу предыдущего года» в июне вырос до 109,9% – цены на потребительском рынке в июне 2021 года выше, чем были в июне 2020-го, на 9,9%.
 
Это наибольший процент с января 2017 года. При том, что в июле 2018-го годовая инфляция этого формата снизилась, было, до исторического минимума в Беларуси – 104,06%.
 
Подъем годового ИПЦ «месяц к месяцу» идет в Беларуси уже ровно год – с середины 2020-го.

Идет подъем и самого инерционного показателя инфляции –  среднегодового индекса (средние за 12 месяцев цены в процентах к ценам соответствующего12-месячного периода годом ранее).
 
За отчетный период (с июля 2020-го по июнь 2021-го) среднегодовая потребительская инфляция составила, исходя из официальных данных Белстата – 7,47% (к периоду «июль 2019-го – июнь 2020-го»).
 
Учитывая инерционность этого показателя, рост среднегодовой инфляции продолжится и дальше.

Но даже эти, наибольшие за 5 лет, проценты инфляции вызывают недоверие у белорусов: не только по ощущениям, а и по сохранившимся прошлогодним чекам, инфляция в Беларуси выше, чем по официальным данным Белстата.
 
Вот здесь мы считали свою индивидуальную инфляцию, используя кстати инструмент Белстата. 
 
У нас получилась инфляция -  34,68% в год
 
Да и сам Белстат считает, что общая инфляция в Беларуси существенно выше – показывая намного больший, чем ИПЦ, индекс-дефлятор ВВП.
 
Дефлятор ВВП – это инфляционная поправка главного экономического показателя валового внутреннего продукта, это процент роста цен во всей экономике, не только на потребительском рынке, индикатор общей инфляции в стране.
 
Поскольку на показатель «индекс-дефлятор ВВП» немногие обращают внимание, и он, к тому же, не используется для оценки и динамики уровня жизни населения, соблазна его в целях вывода лучшего результата, как это часто бывает в случае с ИПЦ, здесь нет.
 
И то, какие проценты, даже по официальным данным -  общей инфляции в Беларуси, показывает дефлятор ВВП, шокирует.
 
Так, индекс-дефлятор ВВП в формате «период к периоду», показывающий общую в стране годовую инфляцию, в июне составил 115,8%: цены января-июня 2021 года выше цен января-июня 2020-го на 15,8%.

А индекс-дефлятор ВВП формата «месяц к месяцу» вообще подпрыгнул до 125,6%: цены июня 2021-го выше цен июня 2020-го на 25,6% (это расчетный показатель, исходя из данных Белстата по ВВП).
 
Что частично объясняется падением цен в экономике год назад в мировой ковид-кризис (вспомним падение цен на нефть до отрицательной величины).
 
Быстро поднимается и самый инерционный показатель – среднегодовой индекс-дефлятор ВВП (также расчетный): он вырос уже до 113,4%: общая среднегодовая инфляция в июне составила 13,4%.
 
Настолько цены во всей экономике в среднем за период «июль-2020-го – июнь-2021-го» выше средних цен периода «июль-2019-го – июнь-2020-го». Идущий сейчас быстрый рост продолжится и в ближайшие месяцы.

Итак, общая инфляция в Беларуси существенно выше официальной потребительской инфляции.

1. в формате «период к периоду»:

годовой ИПЦ – 8,8%
дефлятор ВВП – 15,8%

2. в формате «месяц к месяцу»:

годовой ИПЦ – 9,90%
дефлятор ВВП – 25,6% (расчетный)

3. среднегодовой формат:

среднегодовой ИПЦ – 7,47%
дефлятор ВВП – 13,4% (расчетный).
 
Занижение процента потребительской инфляции, как административным удержанием цен, так и через методологию ее подсчета, вызывает недоверие обывателей к официальным данным.
 
Но даже по ним инфляция в Беларуси сейчас выше, чем во всех близлежащих странах.
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