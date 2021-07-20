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Mastercard хочет закрыть Maestro. Почему компания консультируется с Беларусью?

Свернуть проект собираются по всему миру, но в Беларуси около 10% международных платежных систем – это именно кобейджинговые программы.


К ним относится и проект «Maestro».  Он принадлежит Mastercard почти 31 год.  Во всем мире под ним выходи дебетовые карты по программе кобейджингового соглашения. 

В Беларуси и России это «Мир», например. В Беларуси это карты национальной платежной системы «БЕЛКАРТ».
 
Их в другие страны продвигает оператор российской платежной системы. 

Как соощает «Ъ», Mastercard  консультируется с белорусской национальной платежной системой насчет закрытия Maestro, так как в Беларуси большая доля таких дебетовых карт. В России – всего 1%.
Источник: blizko.by
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