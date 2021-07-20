



К ним относится и проект «Maestro». Он принадлежит Mastercard почти 31 год. Во всем мире под ним выходи дебетовые карты по программе кобейджингового соглашения.





В Беларуси и России это «Мир», например. В Беларуси это карты национальной платежной системы «БЕЛКАРТ».

Их в другие страны продвигает оператор российской платежной системы.





Как соощает «Ъ», Mastercard консультируется с белорусской национальной платежной системой насчет закрытия Maestro, так как в Беларуси большая доля таких дебетовых карт. В России – всего 1%.







