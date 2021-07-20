Белорусский рубль продолжает удивлять

Курс доллара снизился всего на 0,0011 BYN до 2,5348 BYN/USD.





С начала июля доллар подорожал всего на 0,0035 BYN, но колебания его курсы были довольно существенные. Так, всего за два дня 7 и 8 июля стоимость доллара улетела вверх на 0,0581 BYN до максимума за 77 дней. Потом за следующие шесть дней она рухнула на 0,0583 BYN.





Затем наступило затишье — в понедельник рост на 0,0021 BYN, а во вторник снижение на 0,0011 BYN.





Резкий рост объёмов торгов долларом

В минувшую пятницу через биржу прошло более $80 млн. — максимум почти за 11 месяцев.





Затем в понедельник объём торгов американской валютой почти добрался до $55 млн. Если бы не было пятничного рекорда, то это был бы максимум за три месяца.





Наконец, сегодня на бирже оборот долларов превысил $44 млн. Таким образом, всего за три дня оборот долларов на бирже составил почти $180 млн.





Для сравнения: за предыдущие два месяца объём торгов долларом всего дважды превышал $30 млн.





Курс евро опустился лишь на 0,0002 BYN до 2,9873 BYN/EUR до минимума за 333 дня (11 месяцев).





Стоимость евро двигается вниз уже шестые торги подряд. За это время курс евро обвалился на 0,0648 BYN.





Курс российского рубля упал ещё на 0,0068 BYN до 3,4034 BYN/100 RUB до минимума за 78 дней.





Российский рубль дешевеет уже пятый день подряд на общую сумму 0,0635 BYN.





Московская биржа

В Москве на торгах валютной биржи к 11:30 курс доллара вырос на 14 копеек до 74,4910 российских рублей, а курс евро на 23 копейки до 87,84 RUB/EUR.