+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лукашенко приказал дипломатам "сражаться за каждый трактор"

Александр Лукашенко потребовал от дипломатов и юристов-международников сражаться за каждый трактор или грузовик.

Об этом он заявил на совещании по приоритетам внешней политики 20 июля.

«В целях защиты своих предприятий мы должны активнее использовать механизмы международных организаций. Все, кто вознамерится аннулировать результаты тендеров, отменить контракты на закупку отечественной продукции за рубежом, должны четко понимать, что это им просто так с рук не сойдет. Нужно активнее создавать прецеденты, нарабатывать практику защиты экономических интересов», — сказал он.

Лукашенко отметил, что в стране хватает юристов-международников и предприятия с посольствами должны буквально «сражаться за каждый трактор, грузовик или комбайн, за каждую тонну минеральных удобрений».

Он также заявил, что «в дипкорпусе не нужны бездельники». Каждый дипломат, по его словам, прежде всего должен приносить экономическую пользу.

«Хватит содержать бездельников, которые расхаживают с важным видом по приемам. Это надо, но это самое последнее в списке. Сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты, которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь своей страны. Вы сегодня бойцы, но без оружия», — сказал он.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]