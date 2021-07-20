Профессор Желиба: Рано пташечка запела...

В частности, он заявил: «Вопреки всем алармистам, которые в очередной раз нам предрекали падение и разрушение, мы очень хорошо прирастаем по экспорту – выросли почти на треть за пять месяцев, это 4 миллиарда долларов дополнительно получили. Платежный баланс страны – самый лучший за последние десять лет».





Действительно, по данным Белстата, за январь–май экспорт товаров составил 14.543,3 миллиона долларов и вырос к аналогичному периоду 2020 года на 138,9%. Причем средние цены экспорта увеличились на 11,4%. Экспорт услуг, основу которых составляют транспортные и коммуникационно-информационные услуги, достиг 3906,4 миллиона долларов, или увеличился на 114,3%.





Как и ранее, отрицательное сальдо по внешнему обороту товаров было перекрыто положительным сальдо по услугам, и общее сальдо по внешней торговле товарами и услугами составило +1247,9 миллиона долларов, увеличившись против показателя за январь–май прошлого года более чем в два раза.





Более чем в два раза возрос экспорт Беларуси в страны Евросоюза, которые, как известно, вводят секторальные и иные санкции против руководства страны.





Аналитики подмечают, что высокие приростные показатели обязаны низкой сравнительной базе первого квартала 2020 года, когда белорусские НПЗ были недозагружены нефтяным сырьем. Что в начале прошлого года внешний спрос на белорусский экспорт был пониженным вследствие влияния на экономику стран-партнеров коронавирусной эпидемии, а в текущем году этот спрос понемногу восстанавливается.





И, наконец, что секторальные санкции страны Запада начали вводить в конце июня и поэтому радостная картина развития белорусской экономики вскоре потускнеет. Так или иначе, но пока цифры говорят сами за себя.





Да и сами секторальные санкции носят избирательный характер. Так, их ограничения не затронули экспорт собственно калийных удобрений, и порты балтийских стран, через которые идут основные их экспортные потоки, в частности терминалы литовской Клайпеды, продолжают перевалку и отгрузку хлоркалия.





Прибалты, вероятно, не хотят терять соответствующие бюджетные поступления или ждут компенсации от ЕС. Тем более что ЕС дает возможность исполнения контрактов, заключенных до 25 июня.





Однако реальная серьезная опасность таится в том, что к санкциям Евросоюза присоединятся США, реакция которых всегда более резкая, чем у европейцев. Прежде всего, «Беларуськалий» не сможет работать с долларовыми счетами, а если будут введены так называемые вторичные санкции, которые наказывают любых партнеров, работающих с подсанкционным предприятием, то экспорт калийных удобрений, как считают отдельные эксперты, может вовсе сойти на нет.





В 2020 году из всего товарного экспорта в размере 20,04 миллиарда долларов экспорт продуктов нефтепереработки (включая кокс) составил 3,1 миллиарда, то есть порядка 10%. В связи с текущим удорожанием мировых цен на нефть, экспорт нефтепродуктов в 2021 году мог бы быть значительно больше, если бы Евросоюз не ввел запрет на импорт из Беларуси нефтепродуктов по всем товарным таможенным кодам.





В том же 2020 году валютная выручка от проданных нефтепродуктов в страны ЕС достигла 1,4 миллиарда долларов. Особенно повысились мировые цены на пиломатериалы и продукцию деревообработки. Поэтому сегодня буквально лес рубят – щепки летят.





На втором месте по покупке белорусских нефтепродуктов после ЕС стоит Украина. Если включить туда битум и асфальт, которых она закупает много, то выйдут те же 1,4 миллиарда долларов. Но Украина пока не присоединилась к европейским санкциям. Потери для ее рынка будут слишком ощутимы.





Если белорусские НПЗ будут меньше закупать нефтяного сырья за валюту, то чистые валютные потери Беларуси, естественно, тоже уменьшаться. От прекращения экспорта нефтепродуктов в страны ЕС они оцениваются в 500 миллионов долларов, но если к санкциям все-таки присоединится Украина, то потери удвоятся (1 миллиард долларов).





Но это всё пока главным образом на бумаге. Пока же действует принцип: только бизнес и ничего личного. Многим партнерам Беларуси по экспортно-импортным операциям рвать их – себе дороже. На это и рассчитывает белорусское правительство.





Положительное сальдо внешней торговли позволяет поддерживать валютный курс белорусского рубля, не допуская его обвальной девальвации, несмотря на непрерывное изъятие населением валютных депозитов в течение 18 последних месяцев подряд. За это время из банковской системы вынесено более 2 миллиардов долларов.





Аналитики подметили, что Белстат перестал публиковать подробную детализацию статистики внешней торговли. К примеру, отсутствуют на сегодня текущие данные по экспорту нефтепродуктов, калийных удобрений, машин, оборудования и механизмов, средств наземного транспорта, то есть данные по наиболее доходным статьям белорусского экспорта.





То ли это технические причины, то ли потому, что на эти статьи как раз и будут влиять по нарастающей западные секторальные санкции. В этой связи на ум приходит тупой американский юмор, когда человек выбросился с сорокового этажа небоскреба и, пролетая мимо двадцатого этажа, подумал: пока ничего, оказывается, страшного.





В нашем случае хочется вспомнить другое известное выражение: рано пташечка запела…