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Нефть упала в цене после сделки ОПЕК+ об увеличении поставок

Цены на нефть снижаются в понедельник, 19 июля, после решения ОПЕК+ наращивать добычу.


Как передаёт Укринформ, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $72,93 за баррель, что на $0,66 (0,90%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX снизилась на $0,57 (0,79%) - до $71,24 за баррель. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $73,59 и $71,81 соответственно.

Министры ОПЕК+ договорились в воскресенье увеличить поставки нефти с августа, чтобы снизить цены, которые в начале этого месяца поднялись до самого высокого уровня примерно за 2-1/2 года, поскольку мировая экономика восстанавливается после пандемии COVID-19.

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ОПЕК+ приняла решение об ускоренном возвращении на рынок нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года. Сделка продлевается с мая 2022 до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года.

Чтобы преодолеть внутренние разногласия, ОПЕК+ согласовала новые квоты на добычу для нескольких членов с мая 2022 года, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, РФ, Кувейт и Ирак.

В прошлом году группа сократила добычу на рекордные 10 миллионов баррелей в сутки на фоне сокращения спроса, вызванного пандемией.

В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц. Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь завершить сокращения к сентябрю 2022 года.
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