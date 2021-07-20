В "Белгоспищепроме" начнут популяризацию рапсового масла, так как оно не хуже оливкового, а еще - национальный продукт. Фото: Надежда Бутович





В государственном концерне «Белгоспищепром» намерены популяризовать в Беларуси рапсовое масло, информирует пресс-служба концерна, пишет kp.by.





Для этого в стране запустят масштабный информационный проект – «Рапсовое масло на столе - здоровье всей семье!».





- По своим свойствам рапсовое масло не уступает оливковому, а по содержанию полиненасыщенных жирных кислот даже превосходит его. Оно отнесено к лучшим пищевым растительным жирам по жирнокислотному составу. К сожалению, сегодня об этом мало кто знает, - заявили в «Белгоспищепроме».





Также сообщается, что совсем скоро билборды с «рапсовым маслом» появятся по всей стране. Информкомпания продолжится по ТВ, радио, в сети и медучреждениях, где будут раздавать информационные бюллетени.





В концерне подчеркнули, что рапсовое масло - это национальный продукт. Его можно использовать во время приготовления еды.





- Белорусское рапсовое масло - без постороннего запаха и привкуса, рафинированное, с высокой степенью очистки и низким содержанием насыщенных жиров, - подчеркнули в «Белгоспищепроме».







