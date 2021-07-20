+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Билборды с этим продуктом появятся по всей стране: вот что будут популяризовать в Беларуси

В «Белгоспищепроме» рассказали о запуске масштабного проекта.

В "Белгоспищепроме" начнут популяризацию рапсового масла, так как оно не хуже оливкового, а еще - национальный продукт. Фото: Надежда Бутович

В государственном концерне «Белгоспищепром» намерены популяризовать в Беларуси рапсовое масло, информирует пресс-служба концерна, пишет kp.by.

Для этого в стране запустят масштабный информационный проект – «Рапсовое масло на столе - здоровье всей семье!».

- По своим свойствам рапсовое масло не уступает оливковому, а по содержанию полиненасыщенных жирных кислот даже превосходит его. Оно отнесено к лучшим пищевым растительным жирам по жирнокислотному составу. К сожалению, сегодня об этом мало кто знает, - заявили в «Белгоспищепроме».

Также сообщается, что совсем скоро билборды с «рапсовым маслом» появятся по всей стране. Информкомпания продолжится по ТВ, радио, в сети и медучреждениях, где будут раздавать информационные бюллетени.

В концерне подчеркнули, что рапсовое масло - это национальный продукт. Его можно использовать во время приготовления еды.

- Белорусское рапсовое масло - без постороннего запаха и привкуса, рафинированное, с высокой степенью очистки и низким содержанием насыщенных жиров, - подчеркнули в «Белгоспищепроме».
Источник: Надежда Бутович
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]