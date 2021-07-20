



Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в инспекции МНС по городу Минску.





По словам специалистов, в лидерах — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Также в рейтинг плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, попали ООО «Табак-Инвест», Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго», совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», иностранное предприятие «СЛАВНЕФТЕХИМ» закрытое акционерное общество, ЗАО «Новая нефтяная компания», унитарное предприятие по оказанию услуг «А1», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ЗАО «Минский завод виноградных вин».





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За январь — июнь 2021 г. в консолидированный бюджет столицы налогоплательщики перечислили 7 млрд 771,5 млн рублей.