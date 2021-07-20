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У Беларуси есть шанс нарастить экспорт сыров выше среднемирового уровня

Если Беларусь сохранит экспорт сыров на достигнутом уровне, то к концу года их продажи на внешних рынках составят 240 тыс. т. Это превысит показатель 2020 года на 4,5%. Для сравнения: среднемировой рост сырного рынка ожидается только на 0,6% в год.



По оценкам российских экспертов, пишет Office Life, белорусские сыры занимают 35–40% рынка РФ. Это 90% всего российского импорта с показателем 180 тыс. т.

В рейтинге стран-экспортеров сыров Беларусь традиционно держится в десятке лидеров. По итогам 2020 года наша страна уверенно занимала 4-е место, пропустив вперед только ЕС, США и Новую Зеландию.

В 2020 году перерабатывающие предприятия Беларуси произвели 276 тыс. т сыра, из них 230 тыс. т реализовано на внешних рынках на общую сумму свыше $1 млрд. В I квартале 2021 года экспортировано 60,1 тыс. т сыров (плюс 11,4% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

На Беларусь приходится треть производства сыров в ЕАЭС.

За 2020 год прирост выпуска сыров выглядит так: плавленых — на 10,5%, твердых и полутвердых — на 10%, мягких — на 18%.

Производство сыра на глобальном рынке в 2020 году оценивается в 24,1 млн тонн, а торговля им — в 2,8 млн т.

Общий объем производства сыра на среднестатистического белоруса — 25,7 кг в год. При этом потребление пока отстает от европейских лидеров. По оценкам экспертов, потребление сыра в нашей стране составляет 4,3 кг, в то время как в России — 5,5 кг.

Тем временем, по данным IndexBox, странами с самым высоким уровнем потребления сыра на душу населения в 2019 году стали Чехия (64 кг на человека), Германия (37 кг) и Франция (25 кг).

В рейтинге экспортеров сыров за 2019 год наша страна была на 10-м месте. Остальные места распределились следующим образом:

1. Германия — $4,6 млрд (14,2% от общего экспорта сыра);

2. Нидерланды — $4,2 млрд (12,9%);

3. Италия — $3,6 млрд (11,1%);

4. Франция — $3,5 млрд (10,9%);

5. Дания — $1,62 млрд (5%);

6. США — $1,57 млрд (4,9%);

7. Новая Зеландия — $1,3 млрд (4,1%);

8. Ирландия — $1,2 млрд (3,6%);

9. Бельгия — $1,1 млрд (3,3%);

10. Беларусь — $956,2 млн (3%);

11. Великобритания — $903,8 млн (2,8%);

12. Польша — $889,7 млн ​​(2,8%);

13. Австрия — $708,4 млн (2,2%);

14. Австралия — $688,2 млн (2,1%);

15. Швейцария — $644,4 млн (2%).



Фото: gastronom.ru
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