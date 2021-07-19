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Худшая неделя для Bitcoin за почти два месяца. В чем причина падения стоимости криптовалюты?

За семидневный период стоимость Bitcoin снизилась на 8,61% - криптовалюте грозит худшее закрытие недельных торгов за почти два месяца, сообщает ixbt.com.

Снижение на 28 неделе этого года практически повторило снижение стоимости Bitcoin на 24 неделе: около месяца тому назад стоимость криптовалюты за неделю упала на практически на ту же величину - на 8,64%. Впрочем, майский рекорд (минус 25,42% за неделю) точно устоит. На данный момент преобладают низкие объемы торгов, это указывает, что в краткосрочной перспективе стоимость Bitcoin вряд ли начнет повышаться.

Но в чем причина нынешнего падения?


Дело снова в Китае. Государственная электросетевая корпорация Китая направила уведомление во все части страны с требованием прекратить майнинг криптовалют. Оно касается всех провинций, в том числе Хэнань и Аньхой. По сути, Аньхой стала последней китайской провинцией, в которой введен полный запрет на добычу криптовалюты. На данный момент почти 90% мощностей, использовавшихся для майнинга в Китае, остановлено. Крупные компании перебрасывают оборудование в другие страны, в числе которых Россия, Казахстан, Канада и США, а индивидуальные криптодобытчики распродают оборудование, использовавшееся для добычи Ethereum. На новости о прекращении майнинга в Аньхой стоимость Bitcoin опустилась до примерно 31 500 долларов и на этом уровне пока остановилась, пишет ru.oxu.az
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