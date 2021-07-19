Снижение на 28 неделе этого года практически повторило снижение стоимости Bitcoin на 24 неделе: около месяца тому назад стоимость криптовалюты за неделю упала на практически на ту же величину - на 8,64%. Впрочем, майский рекорд (минус 25,42% за неделю) точно устоит. На данный момент преобладают низкие объемы торгов, это указывает, что в краткосрочной перспективе стоимость Bitcoin вряд ли начнет повышаться.





Но в чем причина нынешнего падения?



