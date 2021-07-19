+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Деньги в банке: лучшим способом хранения сбережений беларусы считают наличную валюту

Понятия «выгодность способа хранения сбережений» и «безопасность способа хранения сбережений» часто воспринимаются как синонимичные.

Об этом свидетельствуют данные исследования сберегательного поведения, проведенного компанией SATIO.

По данным SATIO, наилучшими, то есть одновременно и выгодными, и безопасными способами хранения сбережений белорусы считают наличную валюту, жилую недвижимость и драгоценности. 

А вот вложения средств в бизнес или создание стартапов воспринимаются как невыгодные и небезопасные. 


По мнению авторов исследования, "это ставит под серьёзный вопрос перспективы внутренних инвестиций со стороны населения и развитие бизнеса в стране".

Еще один интересный вывод экспертов заключается в том, что в реальности люди далеко не всегда вкладывают деньги в инструменты, которые сами считают наиболее выгодными и безопасными.
Источник: thinktanks.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]