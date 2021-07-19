Белорусский рубль отбросил евро на минимум за 332 дня

Корзина валют подешевела ещё на 0,10% до минимума за 237 дней (почти 8 месяцев). С начала июля стоимость валютной корзины упала на 0,98%, а с начала года на 2,75%.





Доллар прервал серию из шести последовательных снижений и начал дорожать. Его курс сегодня поднялся на 0,0021 BYN до 2,5359 BYN/USD и оставил минимум за 15 дней.





С начала месяца курс доллара вырос всего на 0,0035 BYN, но колебания были довольно значительные. Так, за 7-8 июля стоимость доллара улетела вверх сразу на 0,0581 BYN до максимума за 77 дней. Потом за следующие шесть дней она рухнула на 0,0583 BYN.





Последние два дня на бирже проходят с очень высокими объёмами торгов. В пятницу через БВФБ прошло более $80 млн. — максимум почти за 11 месяцев. Сегодня добавилось почти $55 млн. Без учёта предыдущего рекорда это был бы максимум за три месяца.





Возможно, повышенные объёмы торгов связаны с окончанием периода уплаты налогов за второй квартал.





Курс евро снизился ещё на 0,0044 BYN до 2,9875 BYN/EUR и вплотную приблизился к минимуму за 11 месяцев.





Евро дешевеет непрерывно уже пятые торги подряд. За это время его курс рухнул на 0,0646 BYN, а за последние семь дней на 0,0774 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0069 BYN до 3,4102 BYN/100 RUB.





За четыре дня торгов сотня российских рублей подешевела на 0,0567 BYN до минимума за 59 дней.





На международном валютном рынке евро дешевеет к доллару. Сегодня к полудню курс евро опустился до 1,1767 USD/EUR — минимума с конца марта.





Ослабление евро к доллару обычно приводит к ослаблению российского рубля к доллару и евро. Вслед за российским рублём начинает дешеветь белорусский.





Итоги недели 12—16 июля на валютном рынке РБ

На текущей неделе белорусскому рублю удалось отыграть все потери, которые он понёс неделей ранее.





курс доллара −0,0405 BYN (−1,57%) на минимуме за 15 дней;

курс евро −0,0583 BYN (−1,91%) на минимуме за 329 дней;

курс российского рубля −0,0446 BYN (−1,29%) на минимуме за 51 день;

корзина валют −1,49% на минимуме за 234 дня.





Московская биржа

Сегодня российский рубль девальвируется к доллару и евро на фоне снижения котировок нефти до минимума почти за полтора месяца.





Банк России принял решение поднять курс доллара на 18 копеек до 74,3463 российских рублей, а курс евро на 4 копейки до 87,6097 RUB/EUR.





Итоги недели 12—16 июля на валютном рынке России





В отличие от белорусского рубля российский рубль не смог отыграть потери предыдущей недели, но укрепился и к доллару, и к евро:





курс доллара −0,3019 RUB (−0,41%);

курс евро −0,5724 RUB (−0,65%);