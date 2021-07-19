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В Ольшанах цена огурцов упала до 10 копеек за кг - овощи давят машинами

Труд сельчан обесценился - мешок огурцов сегодня можно купить всего за 3 рубля.


Середина июля. В парниках, словно, на экваторе. А оптовая цена за килограмм огурцов в Столинском районе опустилась до 10 копеек за килограмм. 

В прежние годы продукцию вывозили в соседнюю Россию. Ныне границы закрыты. Овощей переизбыток.

У некоторых не выдерживают нервы.

В группе «Ольшанский вестник» в вайбере появились видео о том, как поступают овощеводы со своей продукцией. 

В первом случает огурцы давят грузовым микроавтобусом за пределами населённого пункта, во втором – непосредственно на рынке.
Источник: media-polesye.by
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