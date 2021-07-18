



Многие люди работали сверхурочно во время пандемии COVID-19. Согласно одному исследованию, в котором приняли участие более 10 тысяч работников технологической компании из Азии, общее количество отработанных часов было на 30% выше, чем до пандемии, включая 18% работы вне рабочего графика. Но это не привело к увеличению производительности, пишет The Economist.





Поскольку экономика восстанавливается, а компании хотят взять на работу больше персонала, работники получают мощное «право голоса». Требования некоторых работников особенно амбициозные. Идея, пишет Thinktanks.by, которую давно поддерживают профсоюзы и экономисты, заключается в том, что люди могут работать меньше часов, не снижая общей производительности.





Неужели мечта о более короткой рабочей неделе может стать реальностью? Вполне вероятно, если вы живете в Исландии. Недавно исследователи опубликовали отчет об эксперименте с четырехдневной рабочей неделей, который проводился в период с 2015 по 2019 год. В нем участвовали почти три тысячи работников. Их рабочее время было сокращено, но заработная плата осталась неизменной, согласно выводам, общая производительность труда не уменьшилась на большинстве рабочих мест, а на некоторых даже улучшилась. Например, бухгалтерский отдел Рейкьявика зафиксировал 6,5% увеличение количества счетов, которые он обработал во время эксперимента. Работники сообщили, что чувствуют себя менее напряженными и здоровыми. Мужчины даже начали выполнять большую долю домашних дел. Исследование побудило профсоюзы требовать сокращения рабочего времени, и работодатели уже отреагировали на это. 86% работников Исландии перешли на короткое время или получили право на это, хотя непонятно, сколько людей решили не делать этого.





Пятидневная рабочая неделя - западная норма уже меньше века. Реформация закрепила воскресенье как «святой день» в Европе. Был период, когда рабочая неделя продолжалась шесть дней, но пятидневная 40-часовая рабочая неделя стала наиболее распространенной в мире. Такие предприниматели, как Генри Форд, стали одними из первых, кто ввел такой график в начале 20 века. Во Франции с 1936 года 40-часовая рабочая неделя стала нормой по закону. Америка приняла Закон о справедливых трудовых нормах в 1938 году, который предусматривал оплату сверхурочных работ для сотрудников, которые работали более 44 часов в неделю. Не каждая страна была такой быстрой: Коммунистическая партия Китая позволила работникам перейти на пять рабочих дней только в 1995 году.





Все больше компаний начали рассматривать идею сокращения рабочей недели. Microsoft и Shake Shack - одни из компаний, которые экспериментировали с четырехдневной рабочей неделей в течение последних лет. Однако это создает проблемы. Для начала нужно пересмотреть схемы работы, чтобы работники эффективно использовали свое время. Например, в 2019 году компания Microsoft в Японии сократила количество рабочих встреч и поощрила расширение сотрудничества в Интернете. Производительность работников возросла.





Но следует также учитывать перспективу раздраженных клиентов. Одним из решений может быть распределение выходных между работниками, чтобы кто-то всегда был на месте. Пандемия уже продемонстрировала, что возможны новые способы работы. Для многих работников идея четырехдневной рабочей недели стала казаться более приемлемой, чем 18 месяцев назад, резюмирует издание.





Ученые подвели итог экспериментов с четырехдневной рабочей неделей, который проводили в Исландии с 2015 по 2019 год. В исследовании приняли участие 2500 исландцев, что составляет примерно 1% от населения страны.





Работники, которые приняли участие в исследовании, работали по 35-36 часов в неделю. По данным Ассоциации за устойчивую демократию, состояние этих работников «улучшилось по ряду показателей». Так, они лучше справлялись со стрессом, были меньше подвержены выгоранию, укрепилось их здоровье. Кроме того, улучшился баланс работы и личной жизни.





В феврале стало известно, что Испания приняла экспериментальный план по переходу на четырехдневную рабочую неделю. В рамках пилотного проекта рабочую неделю сократят до 32 часов, пишет Zn.ua.





Вместе с тем, треть россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели, так как опасается возможного сокращения доходов, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.





Так, в рамках опроса, проходившего с 27 июня по 6 июля, положительно отозвались о введении четырехдневной рабочей недели 44 процента респондентов.





Против выступают 34 процента опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов, — говорится в сообщении.





Для сравнения: в апреле эту идею поддержали 39 процентов россиян (против выступили также 39 процентов), в феврале — 48 (против — 33), в октябре 2020-го — 40 (против — 37), в июне 2019-го за высказались 49 процентов, а против — 31 процент.





При этом 63 процента участников опроса, проводившегося с 9 по 13 июля, считают, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно тот же объем работы, как и за пятидневную неделю. Но практически каждый четвертый (24 процента) думает, что не справится со своими обязанностями за четыре дня.