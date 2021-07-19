«Белгазпромбанк» официально подтвердил уход Ермаковой













«В соответствии с решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк», Надежда Андреевна Ермакова выведена из состава правления банка в связи с истечением срока контракта», — говорится в сообщении пресс-службы.





С 18 июля исполнять обязанности председателя правления будет первый заместитель председателя Ирина Потапова.





«Правление ОАО «Белгазпромбанк» продолжит реализацию основных стратегических задач, направленных на дальнейшее укрепление позиций банка как ведущего финансово-кредитного учреждения страны», — отмечается в пресс-релизе.





Об уходе Надежды Ермаковой стало известно в пятницу. Она подтвердила это СМИ. По ее словам, она возвращается на пенсию.





Надежда Ермакова пришла в «Белгазпромбанк» после ареста Виктора Бабарико и связанных с ним топ-менеджеров банка в июне прошлого года в качестве руководителя временной администрации. С января этого года занимала должность председателя правления.