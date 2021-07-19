Прогноз по валютам: упадет ли доллар вновь ниже 2,5 рубля?





– Прошедшая неделя характеризуется необычно сильным укреплением белорусского рубля. На внешних валютных рынках все было достаточно спокойно. Можно отметить снижение евро к доллару – с 1,1850 до 1,1810, или на 0,3%. При этом немного укрепился российский рубль. Доллар в России подешевел с 74,4 до 74,2 российского рубля, или на 0,3%. Евро снизился с 88,1 до 87,6 российского рубля, или на 0,6%.





Зато к белорусскому рублю сильно подешевели все три иностранные валюты. Доллар за неделю потерял 1,57%. Евро рухнул на 1,91%. Российский рубль подешевел на 1,29%.





В результате валютная корзина подешевела за неделю на 1,5%. Это максимальное недельное падение корзины с апреля 2020 года. Кстати говоря, при этом евро и валютная корзина обновили минимумы с начала года.





Причин такого падения может быть несколько. Наиболее очевидная – это приближение налоговой недели, когда надо будет платить налоги за второй квартал. Многие экспортеры, которые получают выручку в валюте, нуждаются в рублях для уплаты налогов. Но могут быть какие-то не очевидные факторы. Например, кому-то из крупных экспортеров надо гасить кредиты в белорусских рублях. Можно также предположить, что кто-то выходит из валюты в белорусские рубли, просто опасаясь санкций, рисков валютных платежей.





Все три валюты дешевели три дня подряд – в среду, четверг и пятницу. В минувшую пятницу на себя обращают внимание объемы валютных торгов: суммарно более 100 млн долларов, при том, что средний дневной оборот обычно это около 45 млн долларов. Также можно заметить, что большая часть этого объема была сконцентрирована в долларе – в пятницу продали более чем 80 млн собственно долларов, а других валют существенно меньше. То есть, укрепление белорусского рубля шло за счет продажи именно доллара за белорусские рубли, а евро и российский рубль просто двигались вниз в соответствии с кросс-курсом.





Наступившая неделя остается налоговой. Налог на прибыль уплачивают вплоть до 22 числа, поэтому значительные продажи иностранной валюты могут сохраниться и на этой неделе.





Если объемы продаж валюты будут такими же, как на прошедшей неделе, то доллар имеет шанс снизиться до 2,49 белорусского рубля.





Евро может упасть до 2,93 белорусского рубля.





А российский рубль может подешеветь до 3,37 белорусского рубля за 100 российских.





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