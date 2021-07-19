+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусские создатели игр не уходят из мирового Топ-10 по загрузкам

Белорусская геймдевиндустрия продолжает подтверждать свою мировую конкурентоспособность. В трех из шести месяцев этого полугодия игры местных паблишеров входили в топ-10 мировых лидеров по загрузкам.



Согласно данным  платформы Sensor Tower, в январе и феврале в топ-10 по количеству загрузок в двух самых популярных в мире онлайн-магазинах Google Play и App Store вошла игра DOP2 от паблишера SayGames.

В январе  продукт, продвигаемый  основателями SayGames Егором Войханским и Андреем Соколом, пишет thinktanks.by, занял третье место в мире по загрузкам в целом и второе конкретно в  Google Play.

По итогам февраля DOP2 стал шестой в объединенном  рейтинге и пятой по числу загрузок в Google Play.

Еще  один продукт  SayGames – Sushi Roll 3D – в январе этого года пробился в топ-10 самых скачиваемых в мире приложений в Google Play.

SayGames, созданная в 2017 году, работает по бизнес-модели, при которой ищет и поддерживает сильные команды  разработчиков. Ее продукты создают свыше десятка команд,  и цель Войханского и Сокола увеличить их число, чтобы удерживать высокие позиции. По итогам прошлого года, по версии Sensor Tower,  SayGames стала единственной компанией с белорусским капиталом, вошедшим в топ-10  паблишеров самых скачиваемых игр.  Она заняла десятое место по загрузкам на мировом рынке  - ее игры  скачали более чем 900 млн. раз.

После ярких января и февраля 2021 года игры белорусских геймдевкомпаний  на время выпали из мировых рейтингов, но уже в июне вновь забрались на эту высоту.

Это удалось сделать компании Gismart, которую создали и владеют  Александр Минец и Дмитрий Липницкий. Их Body Race взлетела на четвертое место в объединенном рейтинге и  стала третьей по скачиваниям в Google Play.

А вот по выручке пока белорусы не дотягивают до лидеров вроде китайского гиганта Tencent, делающего основные обороты со своим Honor of Kings  в App Store.  

В локальном рейтинге, составленном “Ежедневником”  из компаний с белорусским капиталом,   лидером по выручке в  июне стала  Vizor Games.

По данным Sensor Tower, она заработала в этом месяце около 7 млн. долларов в Google Play и App Store. В прошлом году  Vizor Games, которой владеют Сергей Бруй, Антон Ярошук, Винсент Найден и холдинг Playrix, стала единственным представителем белорусской геймдевиндустрии с годовой выручкой свыше 100 млн долларов. В 2020 году Vizor Games продала игр, в частности, на 175,2 млн долларов.

По итогам июня  среди компаний, чья выручка в онлайн-магазинах  превысила миллион долларов, также оказались Wargaming Group (6 млн), BP Mobile (6 млн), Flo Health (4 млн), Belka Games (4 млн), Gismart (3 млн), Playgendary (3 млн) и AppCraft (3 млн).

У лидера по загрузкам SayGames показатель по выручке в июне составил около 400 тыс. долларов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]