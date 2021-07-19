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Признание в антисемитизме стоило вице-президенту Cloud Амре Авадалле должности в Google

Google уволил вице-президента Cloud Амру Авадаллу после публикации манифеста-признания, что раньше тот «ненавидел еврейский народ, весь еврейский народ» и был убежденным антисемитом.


Согласно отчету CNBC, вице-президент Google Cloud по разработке и продуктам Эяль Манор оповестил сотрудников об увольнении внутренним электронным письмом:

«Я хотел сказать, что сегодня последний день работы Амра Авадаллы в Google. Теперь организация Cloud DevRel будет отчитываться перед Беном Джексоном, который будет отчитываться перед Пали Бхатом».

В том же в электронном письме Манор похвалил команду за помощь в «массовом росте» Cloud и за то, пишет Bel.biz, что они небезразличны к вопросам корпоративной культуры. 

До увольнения из Google Авадалла был вице-президентом по связям с разработчиками с 2019 года. Он также являлся одним из трех соучредителей Cloudera, которая была основана в 2008 году тремя инженерами из Google, Yahoo! и Facebook — Кристофом Бисцильей, Амрой Авадаллой и Джеффом Хаммербахером. Затем к ним присоединился и бывший руководитель Oracle Майк Олсон.

Причиной увольнения Авадаллы стал его манифест под названием «Мы едины», размещенный в июне в LinkedIn.  В манифесте Авадалла говорит о том, как он ненавидел еврейский народ, несмотря на то, что сам семит и подчеркивал, что ненависть уже прошлом.

—Я ненавидел еврейский народ, весь еврейский народ и акцент здесь делается на прошедшем времени», — начинался его манифест. — Да, я был антисемитом, хотя я семит, поскольку этот термин в широком смысле относится к народам, говорящим на семитских языках, таких как арабский и иврит, среди других. 

Далее в тексте Авадалла пишет, что восхищается многими евреями, но с непоколебимой убежденностью считает, что еврейский народ ничем не особенней, чем христиане, темнокожие, испаноязычные, белые, мусульмане, азиатские, арабские или любые другие народы.

Авадаллах добавил: «До недавнего времени, хотя я больше не испытываю неприязни к еврейскому народу (фактически, она сменилась восхищением), я все еще был антисемитом. Я считал сионизм сверхзлом. И переключил свое негодование против еврейского народа на сионизм и сионистов. И я не понял, что это тоже предубеждение, но в другой форме. Мне удалось понять, что я отклонился от урока, полученного от Юваля — я позволил вымыслам вытеснить реальность. Я знаю, что это трудно слышать палестинцам и антисемитам, но, пожалуйста, потерпите, я объясню позже. Сионизм, по своей сути, на самом деле чист, точно так же, как ислам, иудаизм, буддизм, национализм и джихад, которые также, по сути, являются чистыми концепциями (до тех пор, пока они не становятся радикальными».

Отвечая на манифест Авадаллы в комментарии LinkedIn, директор Google по сетевой инфраструктуре и ведущему техническому сайту сказал: «С одной стороны, я благодарен за то, что вы больше не ненавидите моих детей. С другой стороны, это значительно усложнило мне работу как одного из ваших коллег. Предыдущая же ситуация усложняла задачу быть лидером-евреем в Google».

Ниже можно посмотреть видео вариант признания Авадаллы:
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