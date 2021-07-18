



"С августа прошлого года и в течение этого года не было ни одного дня, когда по каким-то непроизводственным причинам завод бы стоял", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь-1".





По словам главы Гродненской области "Гродно Азот" "ни на один процент не допустил снижения объемов выпускаемой продукции".





"Завод работает абсолютно стабильно", - заверил он.





"Гродно Азот" является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна "Белнефтехим".





В феврале нынешнего года Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о принуждении менеджеров ОАО "Гродно Азот" к забастовке в августе 2020г под угрозой применения насилия. В ведомстве сообщали, что на мобильные телефоны руководства ОАО "Гродно Азот" вскоре после выборов президента Беларуси в августе прошлого года поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержке стачкома. Несколько получивших такие сообщения сотрудников написали заявления в Следственный комитет.





Известно также, что предприятие вынуждено было завозить сторонних работников для того, чтобы не остановилось производство, так как на предприятии после президентских выборов были сильные стачечные настроения.

Развитие белорусского предприятия "Гродно Азот" также обсуждалось на встрече президентов РФ и Беларуси в Сочи 22 февраля. Как уточнил позднее белорусский президент Александр Лукашенко, он предлагал "Газпрому"участвовать в модернизации химического предприятия. Беларусь планирует строительство нового производства азотных удобрений на базе ОАО "Гродно Азот". Стоимость проекта составляет $1,2-1,3 млрд.



