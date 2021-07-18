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Итоги первого полугодия: какие налоги формируют столичную казну

По итогам работы за первое полугодие 2021 г. значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.

О темпах и источниках наполнения казны за истекший период корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, доля НДС в общем объеме средств за январь — июнь составила 44,9 %.

— Объемы поступлений по подоходному налогу — 19,1 %, налогу на прибыль — 12,4 %, акцизам — 6,7 %, налогу на доходы — 2,3 %, налогу при упрощенной системе налогообложения — 2,1 %, налогу на недвижимость — 1,8 %, земельному налогу — 1 %, — рассказали в ИМНС.

За январь — июнь 2021 г. в консолидированный бюджет столицы налогоплательщики перечислили 7 млрд 771,5 млн рублей.
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