Итоги первого полугодия: какие налоги формируют столичную казну

О темпах и источниках наполнения казны за истекший период корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в инспекции МНС по городу Минску.





По словам специалистов, доля НДС в общем объеме средств за январь — июнь составила 44,9 %.





— Объемы поступлений по подоходному налогу — 19,1 %, налогу на прибыль — 12,4 %, акцизам — 6,7 %, налогу на доходы — 2,3 %, налогу при упрощенной системе налогообложения — 2,1 %, налогу на недвижимость — 1,8 %, земельному налогу — 1 %, — рассказали в ИМНС.



