Зачем Беларуси казахстанская нефть?

В конце июня Беларусь и Казахстан подписали межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.. Проект этого соглашения стороны согласовали еще в октябре 2019 года, – то есть задолго до сегодняшних санкционных проблем в нефтянке, с которыми белорусские власти столкнулись в этом году. В результате Беларусь, скорее всего, пишет Nmnby.eu получила возможность покупать в Казахстане нефть и нефтепродукты без экспортной пошлины (что предусматривалось проектом соглашения, - пока сам текст соглашения не опубликован), что повышает конкурентоспособность казахстанского сырья в сравнении с российским.









Тем не менее, это не означает, что Беларусь на фоне введенных санкций США и Евросоюза в отношении предприятий нефтехимии и сектора нефтепереработки получила новый реальный канал импорта нефти, не подверженный санкционным рискам.

Соглашение с оговорками

Отметим, что Беларусь на протяжении, как минимум, последних 10 лет неоднократно пыталась привлечь казахстанскую нефть на белорусские НПЗ, - прежде всего, и в качестве альтернативы российской. В очередной раз тема поставок казахстанской нефти и нефтепродуктов была актуализирована белорусскими властями в мае 2019 г. на фоне разногласий с российскими нефтяными компаниями по цене поставок.





Официальный Минск изначально рассчитывал на беспошлинные поставки казахстанской нефти трубопроводным транспортом, чтобы максимально сблизить стоимость российского и казахстанского сырья и таким образом создать в ЕАЭС условия для конкуренции при импорте сырья на белорусские НПЗ.





В свою очередь в Казахстане заявляли, что готовы поставлять нефть и нефтепродукты в Беларусь, но с учетом экспортной пошлины. При этом посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев отмечал, что в любом случае по логистике поставок белорусской стороне придется договариваться с Россией, поскольку у Казахстана нет собственной «трубы» в направлении Беларуси - нефтепроводы проходят по территории РФ.





Официальная позиция казахстанских властей в отношении беспошлинных поставок нефти и нефтяного сырья в Беларусь всегда была последовательной: они возможны только в том случае, если белорусские власти исключат реэкспорт сырья и нефтепродуктов, полученных из казахстанской нефти во избежание ненужной конкуренции на внешних рынках.





Вероятно, казахстанской стороне это пообещали. Как следствие, концерн «Белнефтехим» и Министерство энергетики Казахстана 25 октября 2019 г в Нур-Султане согласовали текст межправсоглашения о поставках в Беларусь из Казахстана нефти и нефтепродуктов.





В январе 2020 г Александр Лукашенко уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.





В марте 2020 г заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев еще раз заявил о готовности поставлять нефть в Беларусь при условии, что белорусская сторона не будет реэкспортировать казахстанскую нефть и нефтепродукты. Похоже, что белорусские власти с этим согласились. Поэтому в ноябре 2020 г правительство Казахстана одобрило проект межправсоглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь. Подписать его планировалось после завершения сторонами внутригосударственных процедур. Процесс заметно затянулся, о чем официальный Минск напомнил партнеру.





Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым 27 мая предложил Казахстану вернуться к обсуждению соглашения. «Хотели бы знать позицию Казахстана. Если это интересно для Казахстана, то мы готовы работать по этому направлению. Если по каким-то причинам есть необходимость отложить этот вопрос либо тема эта не представляет интерес для казахстанской стороны, то мы тоже готовы это решение обсудить», - сказал Головченко.





По его словам, необходимо «внести ясность» в отношении формирования балансов поставок нефти Беларуси на 2022 г.





И уже через месяц,, 28 июня, Беларусь и Казахстан подписали межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Таким образом, если судить по проекту соглашения, Беларусь получила возможность покупать в Казахстане беспошлинно нефть и нефтепродукты. Но при этом нефтепродукты, произведенные белорусскими НПЗ из казахстанского сырья, как и нефть, не подлежат вывозу за пределы белорусской таможенной территории. Исключения предусмотрены только для экспорта мазута, кальцинированного и некальцинированного нефтяного кокса.





Правда, в соглашении не указаны ни объемы поставок нефти в Беларусь, ни цена, ни условия логистики. Все это белорусским НПЗ придется обсуждать при заключении прямых договоров с казахстанскими нефтедобывающими компаниями. Раньше белорусская сторона заявляла о готовности закупать от 1 млн до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов - в частности. таких, как газойль, мазут.





Перспективы импорта казахстанского сырья для Беларуси омрачат санкциями





В проекте соглашения говорится, что поставка нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Беларусь может производиться железнодорожным или трубопроводным транспортом. Но поставлять нефть из Казахстана в Беларусь железнодорожным транспортом экономически нецелесообразно, - слишком дорогой она будет в сравнении с российской. Таким образом, Минску придется договариваться о поставках казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» с третьей стороной – с российской «Транснефттью». Но с учетом более длинного логистического «плеча» и более высоких тарифов на транспортировку по территории РФ казахстанская нефть для белорусских НПЗ окажется дороже российской.





В принципе для оптимизации логистики участники поставок казахстанской нефти в Беларусь при из доброй воле могут задействовать своп-схемы с участием России. То есть, Россия в рамках договоренностей между Минском и Нур-Султаном может поставлять определенный объем своей нефти по трубопроводу в Беларусь, а Казахстан будет поставлять аналогичный по стоимости объем нефти в Китай в счет российского экспорта в эту страну.





Ключевой вопрос во всех схемах поставках казахстанской нефти в Беларусь один: ее цена. Внешне может показаться, что если казахстанские компании будут продавать нефть в Беларусь без пошлины, то она будет дешевой. Но здесь есть ряд вопросов. Отсутствие экспортной пошлины, скорее всего, на цену поставляемой из Казахстана в Беларусь нефти не повлияет. Казахстанские компании вряд ли захотят терять потенциальную прибыль, поэтому при продаже нефти Беларуси будут ориентироваться на мировые цены.. Тем более, что транспортировка нефти от Казахстана в Беларусь может оказаться более затратной в сравнении логистикой поставок российской нефти.





Отметим, что производство нефти и конденсата в Казахстане в январе–мае 2021 года снизилось на 7,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 35,5 млн т. Экспорт нефти из страны за пять месяцев составил 28 млн т, что на 10,9% ниже, чем за аналогичный период 2020 года.





В то же время переработка казахстанского нефтяного сырья на белорусских НПЗ может оказаться более выгодной. В последние годы казахстанские НПЗ производят избыточное количество нефтепродуктов. а белорусские НПЗ после завершения в 2021 году модернизации будут обладать современными мощностями для производства нефтепродуктов высокого качества.





В принципе белорусские НПЗ и ранее закупали казахстанское нефтяное сырье для переработки загрузки вторичных процессов. В частности, Мозырский НПЗ в последние годы перерабатывал около 1 млн тонн углеводородного сырья, в том числе и из Казахстана.





Можно предположить, что импорт нефтяного сырья из Казахстана при определенных условиях может стать реальным направлением сотрудничества казахстанский компаний с белорусскими НПЗ. Важно, что в этом случае не нужно будет просить «Транеснефть» пустить казахстанское нефтяное сырье в «трубу» - оно поставляется по железной дороге. Кроме того, белорусские НПЗ после завершения в этом году масштабных проектов по модернизации будут обладать дополнительными возможностями по переработке нефтяного сырья и получения более маржинальной продукции.





В частности, «Нафтан» в этом году завершает инвестиционный проект по строительству комплекса замедленного коксования», в результате чего завод будет производить новый продукт – нефтяной кокс, объем его выпуска составит около 460 тыс т в год, Ранее планировалось весь нефтяной кокс экспортировать в страны Северо-Западной Европы, США, Индию, Бразилию с перевалкой в странах Балтии. Предварительно прошли переговоры по закупке и переработке нефтяного кокса с американскими компаниями Oxbow Energy Solutions, Rain Carbon Inc., Tricon и швейцарской компанией Suek AG.





Таким образом, подписание межправсоглашения с Казахстаном открывало возможности для Беларуси по наращиванию объемов экспорта нефтяного кокса, так как документ разрешает белорусской стороне после переработки казахстанского сырья реэкспортировать нефтяной кокс. Однако с учетом введенных с 3 июня санкций США в отношении «Нафтана», а также санкций Евросоюза в отношении белорусского сектора нефтепереработки перспективы этого привлекательного бизнеса выглядят для официального Минска сомнительно.





Автор

Татьяна Маненок

Опубликовано

вчера, 0:07

Поделиться



